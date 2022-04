La segona edició de 'Nits de Circ' durarà més dies i tindrà més funcions i artistes que l'any passat. El certamen se celebrarà del 10 al 13 d'agost a Besalú (Garrotxa) i del 16 al 24 d'agost a Roses (Alt Empordà). Oferirà un total de 12 representacions de vuit atraccions de la mà de 23 artistes de vuit països diferents. L'edició d'enguany, a més, ampliarà aforament per la fi de les restriccions i passarà de les 9.300 butaques a les 15.600 mantenint el format de muntatge a l'aire lliure per on passaran primeres espases del circ a escala mundial. El seu director, Genís Matabosch, destaca que es tracta d'una «producció única» que la converteix en una cita obligada de l'estiu malgrat el gran volum de festivals que hi ha a la Costa Brava.