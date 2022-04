Pel seu responsable, el festival Nits de Circ és un projecte que està trobant «encaix» en el públic local i visitants en la «densa» temporada d’estiu, plena de festivals i activitats per tota la Costa Brava. La «fortalesa» del festival, segons Genís Matabosch, és a la seva «singularitat» i la «universalitat» de la proposta, perquè no hi ha l’«obstacle» de l’idioma.