La cantant Rosalía va anunciar ahir una nova gira mundial per presentar el seu darrer àlbum, Motomami. El Motomami World Tour començarà a Almeria el 6 de juny i passarà per diverses ciutats espanyoles i de fora de l’Estat. Segons la promotora Live Nation, visitarà Mèxic, el Brasil, l’Argentina, Xile, Colòmbia, la República Dominicana i Puerto Rico. A Barcelona hi farà parada el cap de setmana del 23 i 24 de juliol, al Palau Sant Jordi. L’artista de Sant Esteve Sesrovires també oferirà una doble actuació a Madrid, concretament el dimarts 19 i el dimecres 20 de juliol al WiZink Center de la capital espanyola.

Les entrades per als 46 concerts que conformen la gira sortiran a la venda a la seva pàgina web aquest divendres, 22 d’abril, a partir de les 10 del matí, segons l’hora local de cadascun dels 15 països que visitarà l’autora de Saoko, tal com va informar ahir la citada promotora.