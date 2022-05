La setmana que ve es compliran cinc mesos des de la fi de l’activitat eruptiva en el volcà Cumbre Vieja. L’illa de la Palma tracta, des de llavors, de recuperar la normalitat i una economia seriosament danyada per aquell desastre natural que va sacsejar el paratge de Cabeza de Vaca durant 85 dies i va provocar danys per valor de mil milions d’euros, segons l’última estimació remesa pel govern espanyol a la UE. Un altre volcà, de signe molt diferent, constructiu, joiós i musical, porta nou anys en estat latent i pot despertar ara per a sumar-se, precisament, a les iniciatives encaminades a la reactivació social i econòmica de la Palma. Així li ho ha proposat El Gran Repte Solidari, una iniciativa de Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest diari, i Endesa Music Lovers amb el suport d’Illes Canàries. L’objectiu és convèncer un dels grups de pop espanyol més enyorats dels últims anys, el trio El Sueño de Morfeo, perquè tornin a tocar junts a benefici dels afectats pel volcà de Cumbre Vieja.

Són molts els fans del trio asturià que porten demanant tornar a escoltar Nunca volverá, Para toda la vida o Contigo hasta el final en les veus i la interpretació de Raquel del Rosario, David Feito i Juan Luis Suárez. El confinament va propiciar ja una primera reunió en línia del trio que va posar la mel als llavis davant la perspectiva d’un possible retorn. Després, la col·laboració de Raquel del Rosario amb l’artista Noan, en una versió d’un dels grans èxits de la banda, a principis d’aquest any , va alimentar les ganes de la cantant de tornar a trepitjar els escenaris amb els seus companys. D’aquest clima se’n vol aprofitar El Gran Repte Solidari perquè tots els ciutadans es bolquin amb El Sueño de Morfeo i aconsegueixin la reunió de la banda en un concert solidari per a la reconstrucció de la Palma, una illa la bellesa de la qual ha sobreviscut al volcà però que necessita l’ajuda de tots perquè brilli en tota la seva esplendor. El repte s’ha posat en marxa ja en la web www.granretosolidario. es i amb l’etiqueta per a xarxes #MorfeoDespiertaporLaPalma. Per a participar-hi només cal sumar-se al moviment pujant contingut relacionat ambEl Sueño de Morfeo a Instagram, Facebook, TikTok o Twitter i etiquetant-ho com #MorfeoDespiertaporLaPalma.

Poden publicar-se imatges o vídeos amb el grup o algun dels integrants, fotos dels seus concerts, entrades d’algunes de les seves gires o qualsevol altre record sobre el trio, les seves cançons i la seva trajectòria. Els més atrevits poden, fins i tot, gravar un vídeo cantant qualsevol de les cançons de El Sueño de Morfeo o demanant-los el retorn als escenaris per a aquesta iniciativa solidari a Raquel del Rosario, David Feito o Juan Luis Suárez. Amb tot el material rebut, es realitzarà un muntatge que s’ensenyarà a la banda. Després de visionar-lo, ells decidiran si s’uneixen de nou damunt dels escenaris. A més, si s’aconsegueix l’objectiu de El Gran Repte Solidari, se sortejarà entre tots els participants un passi vip per a dues persones per a conèixer en persona als integrants del grup moments abans del concert. La col·laboració dels fans serà, per tant, clau per despertar El Sueño de Morfeo per La Palma.