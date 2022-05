El festival de Canes, considerat el certamen cinematogràfic més important del món, inaugura aquest vespre una edició molt especial, la del seu setanta-cinquè aniversari. A més, el festival francès torna a les seves dates habituals del mes de maig després d’haver patit els efectes de la pandèmia, que van obligar a suspendre l’edició de 2020 i a celebrar la de 2021 en unes dates inusuals a primers de juliol. Per primera vegada a la història, un director gironí, Albert Serra, competirà per la Palma d’Or, el premi més prestigiós del cinema mundial.

El cineasta banyolí Albert Serra estrenarà a Canes el seu darrer film Pacifiction (Tourment sur les îles), protagonitzat per Benoït Magimel i Sergi López i rodat a la Polinèsia amb coproducció francesa. Narra la història d’una escriptora que torna a la Polinèsia Francesa natal i, en plena crisi creativa, accepta treballar com a intèrpret per a l’ambaixador, amb qui sorgeix una estranya atracció amorosa.

Per Serra serà la cinquena presència a Canes, amb dues pel·lícules prèvies presentades a la Quinzena de Realitzadors (Honor de Cavalleria i El cant dels ocells), una a la secció Un Certain Regard (Liberté) i una altra en sessió especial no competitiva (La mort de Louis XIV). Serra ja es va endur el 2019 el premi especial del jurat d’Un Certain Regard per Liberté.

Amb el seu nom film, fa el salt definitiu a l’exclusiu club d’autors de la secció competitiva que lluiten per entrar al palmarès del festival, un palmarès que serà atorgat per un jurat internacional presidit per l’actor francès Vincent Lindon, i del que formen part, entre d’altres, els directors Asghar Farhadi i Jeff Nichols i les actrius Noomi Rapace, Jasmine Trinca i Rebecca Hall.

Albert Serra és el primer director gironí en competir mai a Canes i el primer català en fer-ho els darrers tretze anys, des que Isabel Coixet va presentar Mapa de los sonidos de Toquio.

Albert Serra ha passat aquestes darreres setmanes a París concentrat en la postproducció i acabat tècnic de la seva pel·lícula.

El director gironí presentarà el seu film a les acaballes del festival, en concret, el dijous 26 de maig, en la penúltima jornada de competició. Serà un únic passi a primera hora de la tarda al Grand Auditorium Lumière, la gran sala del certamen francès amb capacitat per més de tres mil espectadors.

Serra competirà per la Palma d’Or i la resta de guardons del palmarès amb un llistat de grans noms del cinema autoral contemporani. Entre les vint-i-una pel·lícules a competició hi ha quatre antics guanyadors de la Palma d’Or (Ostlund, els germans Dardenne, Kore-eda i Cristian Mungiu) i un llistat de grans autors com David Cronenberg, James Gray, Park Chan-wook, Kelly Reichardt o Claire Denis entre d’altres.

El festival s’inaugura avui amb Coupez!, el remake que el francès Michel Hazanavicious -guanyador de l’Oscar al millor director per The artist- ha fet del film de culte coreà One cut of the dead, amb Berénice Bejo i Romain Duris. Els primers dies del festival estaran marcats per la presència de dues estrelles nord-americanes: l’actor Tom Cruise, que presentarà Top Gun: Maverick i l’actor, director i productor Forest Whitaker, que rebrà durant la cerimònia inaugural la Palma d’Or honorífica.

Hi haurà també dues produccions espanyoles al certamen: As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, que es presenta a la secció Cannes Première, i El agua, el debut de l’alacantina Elena López Riera, que es podrà veure a la Quinzena de Realitzadors.