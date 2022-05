La 42ª edició del Festival de Torroella de Montgrí torna a la plena normalitat després de dos anys amb un programa de 20 concerts que obrirà 'Extinció', una col·laboració entre el Cor Cererols i l'Agrupación Señor Serrano per escenificar dues misses del segle XVII de Joan Cererols. Dos programes del Quartet Gerhard; l''Stabat Mater' amb el Cor de Noies de l'Orfeó Català i el conjunt Vespres d'Arnadí; l'estrena d'una composició de Bernat Vivancos amb el Kebyart Ensemble; la visita del Collegium 1704 i el seu cor; Núria Rial; i el programa barroc d'Il Giardino Armonico són alguns dels destacats d'una edició que enguany vol ser «recer de la fúria del món», i que manté els preus i avança l'horari dels concerts a dos quarts de nou del vespre.

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha presentat aquest dijous el cartell de la 42a edició del Festival de Torroella de Montgrí, que marca el retorn a la normalitat prepandèmica quant al volum de recitals, aforaments complets i esdeveniments paral·lels com el Festival Fringe de talent jove i les residències EEEmerging+. Tanmateix, l'esdeveniment no oblida tot el que s'ha viscut els darrers anys, ni tampoc les adversitats del nostre temps, com la crisi climàtica o l'actual guerra a Ucraïna. És per això que el leitmotiv de l'edició resa 'A racer de la fúria del món', ja que el festival vol esdevenir un punt de parèntesi i també reflexió sobre qüestions com la guerra, la crisi planetària, l'espiritualitat, el diàleg, la desesperació i la persistència de l'amor.

En conjunt, el municipi empordanès i l'Estartit viuran una cinquantena de recitals entre el 30 de juliol i fins a finals d'agost. Vint d'aquests són els que inclou el cartell oficial del festival, una xifra elevada que com ha fet notar la seva directora artística Montse Faura feia temps que no es veia. L'augment d'un 8% del pressupost del certamen (de 555.500 euros, un 77% del qual d'aportació pública) hi ha contribuït. La majoria dels concerts seran a l'Auditori Espai Ter, amb dues incursions al Palau Solterra i l'Església de Sant Genís.

Adaptació d'una coproducció madrilenya

El festival arrencarà amb una adaptació pròpia d''Extinció', la coproducció del Teatro Real de Madrid i el Teatro de la Abadia a partir de la Missa de Batalla i la Missa pro defunctis de Joan Cererols. Aquesta és una proposta escènica amb la mirada contemporània de l'Agrupación Señor Serrano que a Madrid va entonar el cor del Teatro de la Abadía i que a Torroella cantarà el Cor Cererols. «És colpidora», ha assegurat Faura sobre l'aproximació contemporània a una missa del segle XVII.

Entre la vintena de propostes d'aquesta edició destaca també «l'homenatge a totes les mares» que faran el Cor de Noies de l'Orfeó Català amb el conjunt Vespres d'Arnadí, interpretant l''Stabat Mater' de pergolesi. També l'obra mestra de l'expressionisme alemany 'Metropolis', que arribarà al festival en una versió restaurada i amb banda sonora encarregada al compositor franco-argentí Martín Matalón que dirigirà l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV).

La visita de l'aclamada orquestra barroca Collegium 1704 i el seu cor, i la descoberta d'una sèrie de compositors poc coneguts és una altra de les apostes del festival, concretament per a la seva cloenda. A Torroella, de fet, un 40% de la programació serà de música barroca, i inclou entre altres la visita destacada del conjunt italià Il Giardino Armonico. En l'apartat vocal destaca també la presència de la soprano Núria Rial en companyia de l'Accademia del Piacere, que repassaran fragments de sarsueles i òperes de temàtica amorosa, el conjunt vocal i instrumental belga Vox Luminis, amb l'antologia de la producció sacra de Montevedi 'Selva morale e spirituale', i el recital del contratenor Philippe Jaroussky.

Estrena de Vivancos

El compositor català Bernat Vivancos estrenarà al festival la seva composició 'Ay luna que reluces', una peça encàrrec del conjunt Kebyart, un quartet de saxofons que va debutar fa sis anys al Fringe Torroella-Estartit, i que aquest curs és un dels grups seleccionats pel programa ECHO Rising Stars. El Quartet Gerhard oferirà dos programes durant el festival, el primer el 3 d'agost i el segon el 17 d'agost amb algunes de les composicions per a Quartet de corda de Xostakóvitx (el festival n'oferirà la integral al llarg de les properes tres edicions). La programació inclou a més dos recitals de piano, un a càrrec del jove Juan Pérez Floristán, i l'altre de Joaquín Achúcarro. Torroella recupera també la seva secció de 'singulars' i 'familiars'. El primer, amb una proposta de concert del músic malià Ballaké Sissoko (Kora) amb el violoncel·lista i baixista francès Vincent Ségal, al Palau Solterra. El segon, l'espectacle de la companyia La Maquiné 'Història d'una llavor', amb música de Frederic Mompou.

El festival avança els concerts

Una de les novetats principals d'aquesta edició és l'avançament de l'hora habitual dels concerts. Si fins ara els recitals començaven a les deu de la nit, a partir d'enguany ho faran a dos quarts de vuit del vespre per facilitar la trobada després dels concerts. D'altra banda, el certamen manté una edició més els seus preus entre els 20 i els 55 euros, en una política d'accessibilitat que manté des de fa deu anys.