Els oracles en l’era de la intel·ligència artificial i el seu impacte en la cultura centren la nova exposició del Bòlit. El Centre d’Art Contemporani de Girona inaugura demà a la tarda Biennal 2064, una recerca de Roc Albalat, Clara Boj i Diego Díaz, María Cañas, Col·lectiu Estampa, Núria Giménez Lorang, Jorge Luis Marzo, Júlia Montilla, Àngela Novo, Roc Parés, Arturo Fito Rodríguez.

L’exposició, que es desplega entre les seus de la Rambla i el Pou rodó, es fixa en la relació que la tecnologia estableix entre el passat i el futur: rellegint elements del passat, les dades generen unes tendències de futur en forma d’algoritmes que no només són usats per les grans empreses, sinó també pels polítics i el sistema de l’art.

Biennal 2064 posa l’accent en els efectes dels règims de predicció en la producció cultural a partir d’una ficció que té lloc d’aquí a quaranta anys. Es tracta d’una producció dominada pels algorismes i per la mentalitat de les indústries de dades, el resultat de la qual és The App, un espai virtual capaç d’enregistrar i reproduir qualsevol ficció artística, sempre que hagi estat imaginada.

La Biennal Mundial d’Art del 2064 , administrada per The App, la converteix en el certamen cultural més rellevant del món. Tanmateix, The App també revela l’existència d’escletxes en les dades atribuïbles a experiències i pràctiques culturals del passat que no havien estat processades.

«L’objectiu final d’aquest projecte, per tant, no és un exercici de ciència ficció,sinó que es tracta de descriure la implantació actual dels models de governança matemàtica en un context percebut com a incert i volàtil, i els seus efectes en la constitució de les memòries culturals», segons assenyala el Bòlit en un comunicat.

L’exposició és una coproducció entre el Bòlit, la Virreina de Barcelona i el Centre de Cultura del Carme de València, on itinerarà la propera tardor i el 2023, respectivament.

L’exposició es complementa amb visites comentades, conferències i un taller d’intel·ligència artificial aplicada i participativa.