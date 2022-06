Somnis entre la boira, un projecte sobre l’il·lustrador Joan Junceda de Lluís Recasens Selma i Àngel Marí González, és el guanyador del primer concurs de novel·la gràfica que nodrirà la nova col·lecció Llamps i Tintes! de la Diputació de Girona.

L’ens provincial posa en marxa una nova col·lecció per potenciar el còmic en català. Arrencarà aquesta tardor amb el títol El bròfec, de l’escriptor Adrià Pujol i la il·lustradora Laia Baldevey, però a partir d’ara cada any escollirà un projecte per editar a partir d’un concurs públic.

En la primera edició, s’hi han presentat tretze obres, de les quals el jurat n’ha subratllat tant la quantitat com la qualitat i la varietat de temes i estils.

Somnis entre la boira, que es publicarà l’any vinent, compta amb guió de l’humorista Lluís Recasens, L’Avi, i il·lustracions d’Àngel Marí , Angelinux.

Els autors expliquen que «el projecte narra diferents episodis de la vida de Joan García Junceda, un dels il·lustradors catalans més destacats de la primera meitat del segle XX».

Conegut artísticament com a Joan Junceda, va col·laborar en moltes publicacions de l’època, entre les quals destaquen Cu-Cut! i En Patufet. En aquesta darrera publicació va il·lustrar setmanalment, durant vint-i-tres anys, la secció Pàgines Viscudes, de Josep Maria Folch i Torres.

El 1912 es va casar amb la blanenca Rosa Portas, i des de llavors i fins al 1948, any en què va morir, va passar llargues temporades a Blanes, on participava en una tertúlia i on és enterrat.