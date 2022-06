La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell se suma al centenari de Francesc Català-Roca amb dues exposicions inèdites del fotògraf. La mostra fotogràfica, que celebrarà la dotzena edició del 30 de juliol al 9 d'octubre, acollirà una exposició dedicada a la mirada de l'autor entorn de les dones i una altra en què les seves imatges dialoguen amb la literatura de Josep Pla per mostrar una visió del país.

La Biennal enguany organitza per primera vegada una exposició a Llafranc, que se suma a les vuit mostres que oferirà a Palafrugell. Són tres espais més que en la darrera edició, amb mostres en escenaris com Can Mario, el Museu del Suro, La Bòbila, el Teatre Municipal o la Fundació Josep Pla.

Per unir-se a l'Any Francesc Català-Roca i commemorar el centenari del naixement d'un dels grans noms de la història de la fotografia del segle XX a Catalunya, el Museu del Suro acollirà Dones, produïda des de la Biennal, a partir de la immersió a l'arxiu de Català-Roca, que al llarg de la seva vida va disparar més de 200.000 fotografies. L'exposició mostra la mirada del fotògraf vers les dones, de totes les edats, i en diferents àmbits i situacions a partir d'una seixantena de fotografies, amb 32 còpies vintage i 34 còpies actuals.

L'altra mostra dedicada al fotògraf va de la mà de la Fundació Josep Pla. Retrats d'un país. Francesc Català -Roca i Josep Pla, comissariada i produïda per la Biennal i la fundació, relliga les imatges del fotògraf i els textos planians de Guia de Catalunya, Guia de Mallorca, Menorca e Ibiza, Guia de la Costa Brava i El que hem menjat, fent que imatge i lletra es complementin per retratar un país. L'exposició, que es podrà visitar a la Fundació Josep Pla, consta de 20 còpies actuals distribuïdes en quatre àmbits, corresponents als quatre llibres de l'escriptor empordanès.

La Biennal té previst fer públics pròximament la resta d'exposicions i el programa d'activitats paral·leles. També oferirà visites guiades a públic general -com a novetat, se celebraran tots els dissabtes d'agost- i per a escoles i instituts a partir de setembre.