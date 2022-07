La novena edició del festival Fringe oferirà 24 concerts a Torroella de Montgrí i l'Estartit, més actuacions que mai i amb rècord de participació pel que fa a artistes, amb 145 músics de diverses nacionalitats. La cita dedicada als nous talents se celebrarà del 14 al 20 de juliol en nou espais: els concerts de jazz i músiques d'arrel tornaran a la punta del Molinet a l'Estartit, després de dos anys, i a Torroella, que acollirà els concerts de música antiga, clàssica i contemporània, hi ha previstes actuacions a l'església de Sant Genís, el Cine Petit, el Museu de la Mediterrània o l'Espai Ter.

La cita organitzada per Joventuts Musicals de Torroella tindrà la complicitat de circuits i plataformes musicals consolidades com la Xarxa de Músiques de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya; els guanyadors dels concursos de Joventuts Musicals d’Espanya, el premi del segell Emergent de l’Associació de Festivals de Música Clàssica d’Espanya, Festclásica, la Jove Orquestra i Cor Nacional de Catalunya i l'Académie d'Ambronay-EEEmerging+.

Tots els concerts seran d'entrada gratuïta excepte els de la Jove Orquestra i Cor Nacional de Catalunya i l'Académie d'Ambronay EEEmerging+, que se celebraran a l'Espai Ter, i que seran gratuïts pels socis de Joventuts Musicals i tindran un cost de 5 euros per a la resta del públic.

Com l'any passat, el Fringe conviurà amb les residències musicals EEEmerging+, un projecte de cooperació europea a gran escala que promou l’aparició de nous talents de la música antiga i del qual forma part el festival de Torroella des de 2018. En total, tres grups faran residències musicals a Torroella, del 2 al 25 de juliol: The Ministers of Pastime, Pura Corda i Cohaere Ensemble, que coincidiran oferint concerts el 17 de juliol, la jornada que el Fringe dedicarà a la música antiga, alguns d'ells preparats durant les seves residències musicals a Torroella.