«‘Loopholes’ és un projecte nascut de la mateixa necessitat de canvi»

El festival Ítaca tanca aquest diumenge la seva desena edició amb l’actuació d’una Andrea Motis renovada a Calella de Palafrugell. Motis aparca momentàniament el jazz que la va fer coneguda i actuarà a l’espectacular escenari de les havaneres de Calella per presentar, per primer cop a les comarques gironines, el seu nou projecte, Loopholes, en què incorpora una sonoritat que flirteja amb el funk o el neo-soul.

«És un projecte sorgit de la mateixa necessitat de canvi. Estava molt còmoda tocant jazz amb el meu quintet de sempre, però tinc altres influències, perquè al meu voltant hi ha gent que treballa amb formats més electrònics i músiques que sempre m’han agradat molt, com el funk i el hip hop i feia temps que volia provar-ho. La pandèmia ho ha anticipat una mica, m’ha fet posar les piles», detalla l’artista.

Andrea Motis va gravar Loophole amb una banda formada, entre d’altres músics, pels austríacs Christoph Mallinger a la guitarra, violí i mandolina i Steph Kondert al baix elèctric, tots dos també coproductors d’aquest àlbum.

«És un treball molt coral, molt treballat entre tots tres, jo sola no hagues arribat fins aquesta sonoritat», explica Motis, que remarca que és un so que s’acosta més a la música de la seva generació, coquetejant amb gèneres com el hip hop, per exemple , i ritmes més ballables del que havia fet fins ara.

De fet, aquest és el segon projecte en què l’artista s’allunya del jazz, perquè el seu anterior disc, del 2019, girava entorn de la música brasilera. «Des que faig les meves pròpies produccions, m’agrada fer treballs temàtics, perquè em sembla molt interessant concentrar-me en una idea i aprofundir-li al màxim», afirma.

Tot i que subratlla que en un futur no vol deixar de treballar amb el seu quintet de jazz habitual, explica que fer-ho amb la nova formació ha sigut «tot un repte», perquè les tècniques i la logística són «molt diferents».

«El repte del jazz és ser molt fidel al so, i aquí és tot el contrari, al disc hi ha efectes vocals i amb els teclats que ara cal traslladar al directe», continua.

En aquesta gira de concerts, explica «no fem gaires concessions al passat», perquè «no ens convertim en músics de jazz en cap moment». A més dels temes de Loopholes, però, les interpretacions en viu inclouen cançons com una versió de This is love de Bob Marley o una nova composició de Mallinger que entronquen amb la sonoritat ballable d’aquest projecte.

Per ara han presentat el disc a Barcelona i en escenaris d’Alemanya i Lituana, però també té previst passar per Polònia i Àustria en els propers mesos.