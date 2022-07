La revista Woman, líder al sector de les publicacions espanyoles de moda i bellesa dirigides a la dona, fa 30 anys i va celebrar dijous el seu aniversari a Eivissa amb una festa i una espectacular desfilada de moda Adlib, en què van prendre part quatre de les grans top models espanyoles dels anys 90: Judit Mascó, Laura Sánchez, Martina Klein i Verónica Blume. L’esdeveniment commemoratiu es va celebrar als jardins de Diario de Ibiza, que igual que Woman i Diari de Girona pertany també al grup Prensa Ibérica.

Catorze dissenyadors de roba, joies, calçat i complements de la marca Adlib Ibiza van mostrar 36 de les seves creacions per a la temporada del 2023 als més de 200 convidats a l’acte, en què van exercir com a amfitrions el president i la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll i Arantza Sarasola. Entre els assistents hi havia la presidenta de les Balears, Francina Armengol; el president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, l’alcalde de la ciutat, Rafa Ruiz, així com altres autoritats insulars, directius del grup editor, representants de la vida empresarial i social eivissenca i un nodrit grup de personatges populars. «Aquesta desfilada és la millor manera d’honrar la trajectòria d’una revista que sempre ha donat suport a la moda espanyola», va assenyalar Arantza Sarasola en el discurs que va obrir la celebració, en què també va subratllar el compromís dels mitjans de Prensa Ibérica amb «la sostenibilitat i respecte al medi ambient», com també ho fa la moda Adlib d’Eivissa, de la qual va destacar «la seva originalitat, bon gust i arrelament a la terra».

A continuació, Francina Armengol va elogiar «la valentia i els valors culturals» de Woman, «perquè la moda és cultura», i va agrair al president de Prensa Ibérica, Javier Moll, la creació recent d’El Periódico de España per reflectir la pluralitat del país i «el seu compromís amb la informació veraç».

La gala, conduïda per la periodista Silvia Tomás i ambientada musicalment per la model i DJ Cristina Tosio, va concloure amb unes emocionades paraula d’agraïment i de felicitació a tots els participants a la desfilada per part de la directora de Woman, Mayka Sánchez.