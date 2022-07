El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) insta les institucions catalanes a impulsar un Acord Nacional per la Cultura que vetlli per un sistema cultural «ben articulat» i «eficient» i no es basi en polítiques d’ajut «efímeres». En l’informe anual sobre l’estat de la cultura i les arts de 2021, l’òrgan constata que cal garantir «continuïtats» i que la cultura arribi al conjunt de la població «sense exclusions». L’òrgan argumenta que l’any 2021 s’estima que els sectors culturals han vist incrementar la seva facturació un 16% respecte de l’any anterior. Aquesta millora, però, no permet parlar d’una recuperació total perquè s’està lluny de les dades prèvies a la pandèmia. També alerten que el confinament ha accelerat canvis de pautes pel que fa a consum, que poden fer variar les xifres d’alguns àmbits d’activitat cultural on la digitalització està incidint més directament, principalment l’audiovisual.

Segons el CoNCA, els principals indicadors de referència dels pressupostos públics de les administracions catalanes indiquen una tendència positiva des de fa alguns anys. Tanmateix, s’ha incrementat un 6,5% el nombre de treballadors. Tot i això, pel que fa l’acció legislativa, només s’han aprovat dues lleis, ambdues referents a aspectes organitzatius del Departament de Cultura. Així, avisen que també caldria treballar en lleis sobre mecenatge, cinema, patrimoni cultural immaterial o la modificació del mateix CoNCA. Per últim, no han passat per alt la necessitat «d’incidir» amb el català entre els infants i joves.