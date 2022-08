El festival Tempo de Girona va cloure aquest diumenge una 14a edició que ha servit per celebrar l'anhelat retorn a la normalitat, després de dos anys de pandèmia. Tal com informa l'organització de la cita, un total de 30.096 persones han gaudit enguany de les diferents activitats, amb la música com a principal protagonista, que han tingut lloc al passeig Arqueològic (Tempo Village) així com dels concerts de pagament concentrats en un cap de setmana a la plaça dels Jurats (Tempo Jurats). Des del passat 8 de juliol i fins aquest passat diumenge, el festival ha acollit una quarantena de propostes culturals.

Segons assenyala en un comunicat el festival, enguany el Tempo ha tornat a comptar amb la presència de públic estranger, un fet que en els darrers dos anys havia minvat considerablement per les baixes xifres de turistes que han visitat la ciutat. "Hem calculat que, durant el dia, el 70% del públic era de fora, amb accent anglès i francès” apunta el director del festival, Albert Candela, que es mostra satisfet per l'èxit d'una edició "com les d’abans de la pandèmia". La Casa Azul, La Bien Querida, Ramon Mirabet, Cecilia Krull, Joina i Blondex van protagonitzar entre el 8 i el 10 de juliol el retorn de l'escenari de la plaça dels Jurats. Tanmateix, i com ja és habitual en aquest festival, pel passeig Arqueològic hi han desfilat propostes musicals de diversos gèneres, amb una gran aposta pel talent emergent. Vega Almohalla, E-Strings by GIO, Bratia, Aura, Laura West, Anthus, Joan Masdéu, La Nevera Rosa, Manzau o Ju han estat alguns dels artistes que han passat per l'escenari del Tempo Village. També hi ha hagut vermuts musicals i activitats paral·leles com el tast de vins Wine&Music (amb música en directe del grup Tokaji Quartet, amb Albert Salvatella a la veu) i xerrades literàries (Tempo Llibres) amb Donat Putx, Gemma Humet, Pepe Ribas i Canti Casanovas.