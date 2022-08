L'actor nord-americà Brad Pitt protagonitza el delirant thriller d'acció 'Bullet train' que aquest divendres arriba als cinemes. Dirigit per David Leitch, el film retrata assassins eclèctics connectats per diversitat d'objectius conflictius. D'altra banda, s'estrena la pel·lícula 'Marie Chapdelaine' del director de cinema canadenc Sébastien Pilote. El film, que es va presentar al BCN Film Fest, està protagonitzat per Sara Montpetit i narra com una jove de família humil decideix sobre el seu futur quan dos pretendents li ofereixen vides oposades. Finalment, doblada en català arriba 'La fotògrafa de Monte Verità' que també indaga en les classes socials des d'una perspectiva femenina i jove.

'Bullet train'

Brad Pitt protagonitza el delirant thriller d'acció 'Bullet train' dirigit per David Leitch. El film retrata assassins eclèctics connectats per diversitat d'objectius conflictius. Tots tenen en comú un viatge sense escales al Japó modern. A banda de Pitt, el film compta amb Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon i Benito A Martínez Ocasio.

'Un héreo samurái: la leyenda de Hank'

En Hank és un gos pocatraça que es troba en un poble ple de gats que necessiten un heroi que els defensi d'un dolent que vol que el municipi desaparegui del mapa. Així arranca el film d'animació 'Un héreo samurái: la leyenda de Hank', on el protagonista es convertirà en un samurai amb l'ajuda de tots els ciutadans del poble, encara que els gats odien els gossos. Es tracta d'una història d'Andrew Bergman, dirigida per Rob Minkoff i Mark Koetsier, que compta amb un repartiment liderat per Michael Cera, Ricky Gervais, Mel Brooks, George Takei, Aasif Mandvi, Gabriel Iglesias, Djimon Hounsou o Michelle Yeoh.

'La fotògrafa de Monte Verità'

S'estrena doblada en català la pel·lícula dirigida per Stefan Jäger 'La fotògrafa de Monte Verità'. Situada a principis del segle XX explica la història d'una mare jove, la Hanna, que se sent ofegada pel seu paper de classe social. Fugirà a Monte Verità on descobrirà la naturalesa idíl·lica del cantó Ticino i es dedicarà a l'art. La Hanna tindrà el dilema de si pot tornar amb la seva família sense renunciar a ser ella mateixa.

'Maria Chapdelaine'

El director de cinema canadenc Sébastien Pilote presenta el nou film 'Marie Chapdelaine'. Inspirada en la novel·la de Louis Hemón i presentada al BCN Film Fest, el film s'ambienta l'any 1910. La Marie Chapdelaine és una jove de 17 anys que viu amb la seva família i treballen incansablement per fer retrocedir els límits del bosc. La protagonista esperarà el retorn d'un noi a qui estima per casar-se amb ell, però abans que aquest torni tindrà altres pretendents. Un d'ells li ofereix iniciar una nova vida més còmoda a la ciutat i un altre que segueixi al bosc. La Marie haurà de decidir sobre el seu futur com a dona. La producció està protagonitzada per Sara Montpetit, Sébastien Richard, Hélène Florent, Émile Schneider i Antoine Olivier Pilon.

Netflix estrena 'Sandman' i 'Tamara Falcó: La Marquesa'

Netflix estrena aquest divendres la sèrie fantàstica 'The Sandman'. El drama planteja un mosaic de mites moderns i fantasia fosca que s'entrellaça amb ficció actual, històrica i llegendes. La sèrie examina els llocs i persones afectats per Morfeu, el rei dels somnis, mentre intenta reparar els seus errors comesos. Prèviament, aquest dijous, Netflix estrena el reality sobre Tamara Falcó. 'Tamara Falcó: La Marquesa', repassa l'entorn i fites de l'aristòcrata espanyola.

La mateixa plataforma també estrena aquest dimecres el documental 'La gran chapuza. Woodstock 1999', dijous la sèrie d'anime 'Kakegurui Twin' i la comèdia infantil 'Hermanos robots supergigantes'. Finalment, dimarts que ve s'estrenarà la docusèrie 'Acabo de matar a mi padre'.

HBO Max estrena noves temporades de 'Tuca & Bertie' i 'Breeders'

HBO Max estrena la tercera temporada de dues sèries: 'Tuca & Bertie' i 'Bendita paciència (Breeders)'. La primera, que s'estrena aquest dimecres, és una sèrie d'animació per adults que aborda l'amistat de dues dones de trenta anys i els conflictes personals amb què es troben. Pel que fa a 'Bendita paciència (Breeders)', que s'estrena aquest divendres, se centra en dos pares que s'adonen que per molt que estimin els seus fills a vegades els enviaran a l'altra punta del món.

Prime Vídeo estrena el film 'Trece vidas'

Amazon Prime Vídeo estrena aquest divendres el film 'Trece vidas' protagonitzat per Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton i Tom Bateman. Basada en fets reals explica la història d'un esforç internacional que es va fer per rescatar un equip de futbol tailandès que va quedar atrapat en una cova durant una tempesta. Prèviament, aquest dijous s'estrena la sèrie 'All or Nothing: Arsenal', que trasllada els espectadors a les bambolines d'una temporada crucial per un dels clubs de futbol més importants del món.

Filmin estrena la sèrie 'La profesora'

Dimarts que ve arriba la sèrie britànica de Channel 5 'La profesora'. El drama parla de la Jenna Garvey, una bona professora molt popular entre l'alumnat però amb una vida caòtica. Després d'una nit de borratxera és acusada d'haver mantingut relacions sexuals amb un dels seus alumnes de 15 anys. Ella no recorda res, però es declararà culpable per no haver de fer declarar a la víctima. Però aviat descobrirà que les proves que la incriminen són falses.

AppleTV+ estrena el film 'Luck'

Apple TV + estrena aquest divendres la pel·lícula d'animació d'aventures 'Luck', que explica la història de la persona més desafortunada del món, en Sam Greenfield. El protagonista descobrirà la Terra de la Sort i iniciarà un viatge per canviar el seu destí.