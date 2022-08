El Festival de Torroella de Montgrí ha reunit prop d'11.700 espectadors en la seva 42a edició. La cita torroellenca va acomiadar diumenge amb l'estrena a Catalunya de la Missa Omnium Sanctorum de Jan Dismas Zelenka amb l'orquestra i el cor Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704 més de quaranta vetllades musicals -vint a Torroella i 24 del festival Fringe- que, en total, han reunit 11.670 espectadors amb una mitjana d'ocupació del 86%.

La directora del festival, Montse Faura, reconeix, però, que aquest any la inflació disparada dels preus s'ha notat en la venda anticipada d'entrades, que ha estat menor que altres anys, deixant el públic la compra d'entrades per l'últim moment.

Amb tot, remarca la diversitat artística del cartell d'enguany, amb «propostes de risc» com el concert inaugural, Extinció de l'Agrupación Señor Serrano i el Cor Cererols; els dos primers concerts de la integral dels quartets de corda de Xostakóvitx amb el Quartet Gerhard; l'última versió de la banda sonora de Martín Matalón per la pel·lícula Metròpolis o els concerts monogràfics de compositors barrocs desconeguts com Georg Muffat amb la violinista Amandine Beyer i el seu grup Gli Incogniti o Francesco Mancini amb la Ritirata.

«El públic ens ha seguit curiós en totes les propostes i ha quedat molt content», afirma Faura, que subratlla que la varietat ha permès al certamen acostar-se a públics diferents. «El festival de Torroella compta amb prop de 500 socis i té un públic fidel que el segueix en totes les propostes, però algunes d'elles, per les seves característiques, han portat aquest any nous públics. Extinció va portar en el concert inaugural públic amant del teatre que no és habitual en els concerts de música clàssica; a Metròpolis, va passar el mateix amb el públic del cinema; i en el concert de Ballaké Sissoko i Vincet Ségal van venir amants de les músiques del món», detalla.

Per Faura, també cal posar en relleu «l'alt nivell de la programació del Fringe, la plataforma del Festival de Torroella pel talent emergent», que ha passat de quatre a cinc dies amb 24 concerts que han comptat amb la presència de programadors de les entitats locals de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya i també internacionals, presents en el marc de l'assemblea general de Joventuts Musicals Internacional, que es va celebrar a Banyoles.