El millor de l'Amaia és que no sap que és la millor. Dissabte a la nit, al White Summer, la de Pamplona va pujar a l'escenari amb la naturalitat que la caracteritza per començar a entonar les primeres notes de Bienvenidos al show, cançó que obre el seu darrer disc, Cuando no sé quién soy (2022), i que també va donar el tret de sortida al concert, mentre un bany de masses l'ovacionava entre crits d'eufòria.

Només en els primers segons d'espectacle ja es va fer palès que Amaia Romero és tota una estrella del pop, encara que això, a ella, li és igual. Amaia, sota els llums dels focus, no fingeix res; no pretén res més enllà de passar-s'ho bé fent el que més li agrada: cantar i tocar el piano. I això és el millor de veure-la en directe: que pots apreciar tot el seu talent sense disfresses, sense artificis. Vestida de blanc i amb el cabell deixat anar, Amaia cantava, ballava i es movia per tot l'escenari mentre presentava les cançons del seu últim treball, com Persona, La Vida Imposible, Dilo Sin Hablar, Yo Invito o Yamaguchi i en repassava també del seu primer àlbum, Pero No Pasa Nada (2019). Tant asseguda al piano sola com davant del micro acompanyada per la seva banda, Amaia es posava el públic a la butxaca amb cada cançó que interpretava. Fins i tot va tenir un moment per a tocar una versió al piano de Fiebre, de Bad Gyal. «Cuando yo te bailo sé que tu te vuelves loco, especialmente si te lo hago a poco a poco», canta la de Barcelona a un ritme que queda entre el dancehall, el trap i el reguetón mentre Amaia la romantitza amb una melodia dolça que hipnotitza. I és que potser és aquest el seu poder: deixar embadalit al públic. De fet, en molts moments, quan Amaia començava a cantar, eren els mateixos espectadors els que feien callar a la gent. «Sssssht, sssht». I es feia silenci absolut sota els peus de l’Amaia. Una altra cosa que demostra el talent de la cantant és que totes i cadascuna de les seves cançons són tan bones que, quan acaba el concert, no es té la sensació de que n'hagi faltat cap. I és que, Amaia, tia, ets la millor.