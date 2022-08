Escriptors, editors, llibreters, agents literaris, amics i la família s'han reunit aquest dilluns a Torroella de Montgrí (Girona) per acomiadar a l'escriptor Vicenç Pagès Jordà, mort dissabte passat d'un càncer als 58 anys, amb les notes de fons del 'What a wonderful world', de Louis Armstrong, i 'While My Guitar Gently Weeps', de The Beatles. El seu amic Antoni Puigverd, que avui també li ha dedicat la seva columna del diari 'La Vanguardia', ha recordat a l'autor, crític literari i professor, un home al qual ha qualificat d'«intel·ligent i murri», un escriptor «de culte», «extraordinari», en un context una mica advers.

L'escriptor Miquel Berga ha rememorat les trobades que mantenien molts dimecres a Barcelona quan Pagès Jordà es quedava a casa seva a pernoctar perquè tenia classes molt aviat en la universitat l'endemà i no tornava a Torroella, ciutat en la qual residia des de fa molts anys, amb la seva dona Camil·la i la seva filla Berta, encara que havia nascut a Figueres el 14 de desembre de 1963. Molts dels presents portaven a les seves mans alguns dels seus llibres com 'El món d'Horaci' o 'Cercles d'infinites combinacions' i en el recordatori que s'ha lliurat s'ha inclòs la frase en català: «No llegir quan ho tens tot fet, sinó llegir per no fer-ho tot». La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha visitat aquesta tarda la capella ardent i a la cerimònia de comiat ha assistit la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe. Nombrosos escriptors han acudit a l'acte com Màrius Serra, Eduard Màrquez, Carlota Gurt, Melcior Comes, Jordi Puntí, Borja Bagunyà, Gemma Ruiz, Albert Forns, Joan-Lluís Lluís, J.Daniel Bezsonoff, Toni Sala, Adrià Pujol, Joan Carreras, Josep Maria Fonalleras o Rafael Vallbona, així com editors com Ernest Folch, Emili Rosales, Jordi Cornudella, Eugènia Broggi, Josep Lluch, Aniol Rafel, Jordi Rourera i Bernat Puigtobella, agents literàries com Mònica Martín i Txell Torrent i llibreters com Guillem Terribas. El món de la cultura plora la pèrdua de l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès Vicenç Pagès Jordà, guanyador del premi Sant Jordi el 2013 amb la novel·la 'Dies de frontera' (Proa) i Premi Nacional de Cultura el 2014, també era autor de la celebrada 'Els jugadors de Whist', un escriptor ambiciós, al qual li agradava jugar amb el lector, apel·lant-lo, buscant canviar de temàtica en cadascun dels seus llibres, amb qüestions que tant podien tractar sobre la figura del doble com oferir una paràbola sobre la immortalitat en 'Carta a la reina d'Anglaterra'. Com assenyalaven molts aquesta tarda a Torroella, ara «perviurà en els seus lectors».