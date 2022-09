Tossa de Mar s'ha convertit en l'escenari d'una campanya mundial de la nova temporada de la sèrie 'Rick&Morty'. El municipi, juntament amb altres ciutats, ha estat escollida per la productora Warner Bros per promocionar la famosa sèrie. En concret, s’han col·locat diversos elements característics de la sèrie per la Vila Vella perquè vinguin els fans i s’hi facin fotos. Entre elles, una escultura del Sr. Siempre-quiere-ser-cazado a la muralla. Només a Instagram, la sèrie té prop de 6 milions de seguidors i la campanya a Tossa ja porta més de 60.000 likes en menys de 24 hores. Els aficionats a la sèrie la podran visitar i prendre-s'hi fotos fins el 9 de setembre.

¡Os dimos muchas pistas! Ve a cazar a nuestro amigo y al gusano a Tossa De Mar (Girona)#Wormageddon #RickYMorty pic.twitter.com/AshtgarNIL — HBO Max España (@HBOMaxES) 2 de septiembre de 2022