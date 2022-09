La Fundació Prudenci Bertrana celebrarà aquest setembre la primera edició de la Setmana dels Bertrana, durant la qual s'entregaran els Premis Literaris de Girona. Serà del 15 al 22 i coincidirà amb l'estrena d'un nou guardó, el primer premi Aurora Bertrana de traducció. L'objectiu, explica la presidenta de la fundació, Mariàngela Vilallonga, és que la Setmana dels Bertrana «es converteixi en un referent literari del mes de setembre cada any».

El primer acte de la Setmana dels Bertrana serà Moviments Bertrana el 15 de setembre a l'Auditori de La Mercè, un acte amb un diàleg entre Vilallonga i Josep Maria Fonalleras sobre textos d'Aurora Bertrana llegits per l'actriu Mercè Pons i l'espectacle literari musical Bertranettes, amb l'actriu Queralt Albinyana i l'acompanyament musical de Marta Roma, Èlia Bastida i Leonor Falcón. Gala Pont farà el seguiment il·lustrat de l'acte.

L'endemà, 16 de setembre, al pati de les Magnòlies de la Generalitat, hi ha prevista la tradicional Nit de Poetes que organitzen els Amics de la Unesco de Girona.

Ja el 20, al vespre, serà el torn del lliurament dels Premis Literaris de Girona a l'Auditori. Marti Gironell rebrà el 55è Premi Prudenci Bertrana, Anna Gual el Miquel de Palol, Josep Esculies el Carles Rahola i Arturo Padilla i Rubèn Montaña el Ramon Muntaner. Durant l'acte, presentat per Màrius Serra amb Carles Pedragosa i Josep Pedrals, també es faran públics el premi Aurora Betrana, el Lletra i el Cerverí. La vetllada inclourà l'acte literari i el tradicional sopar i les entrades per assistir-hi ja es poden reservar. En acabar l'acte hi haurà venda de llibres i signatures.

L'endemà al matí, els autors premiats signaran les obres guanyadores a les llibreries de la ciutat i el 22 la Setmana dels Bertrana s'acabarà amb la inauguració de l'exposició de pintura Aurora, de Cati Salazar, a La Mercè. Es tracta d'una sèrie de pintures inspirades en el llibre Paradisos oceànics.