El White Summer va tancar la desena edició amb uns 75.000 visitants, segons el balanç dels organitzadors de la cita palenca. El festival ha celebrat a Pals durant 24 dies d’agost el seu desè aniversari, en una edició que per l’organització ha marcat «l’inici d’una nova etapa» en què es fixa com a prioritat captar públic familiar tot i no voler deixar de banda altres perfils d’espectadors.

Amb un 80% de públic local, l’organització destaca especialment la consolidació de l’apartat familiar de la programació, amb més de 9.000 menors de dotze anys entre els assistents. I és que la programació musical d’enguany tenia artistes com Amaia, Los Manolos o Maria Arnal i Marcel Bagés, però també alguns dels noms més coneguts pel públic familiar, com El Pot Petit, Dàmaris Gelabert o Reggae per Xics i noves activitats més enllà de les zones de jocs habituals. Entre la vintena llarga d’actuacions musicals d’aquest estiu, la que va congregar més gent va ser el tribut Waterloo - Best of Abba el 14 d’agost, en què el White Summer va batre el rècord d’assistència diària amb 4.500 assistents. Qui també ha fet balanç és La Santa de Santa Cristina d’Aro. El market xifra en 200.000 el nombre de persones que aquest estiu han passat pel Santa Cristina Horse Club -un 33% més que l’any passat-. Segons les dades de l’organització, sis de cada deu assistents eren locals, amb una franja d’edat majoritària d’entre 25 i 45 anys i un 67% era públic familiar. L’organització estima que La Santa suposa un impacte econòmic de 18,6 milions d’euros per a l’entorn i que s’hi creen uns 480 llocs de treball.