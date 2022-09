El vídeo viral d'un grup de música pop cristiana format per cinc germanes impacta en la vida d'Enric, un home turmentat per una infància marcada pel fanatisme religiós i el jou d'una mare amb deliris messiànics. Aquest és l'argument de la nova sèrie de Los Javis—Veneno, Paquita Salas— per Movistar+, «La Messies». Una història que, lluny de ser biogràfica, sí que recorda a la girlband cristiana Flos Mariae, un grup de germanes de Cassà de la Selva que a l'any 2014 va publicar el seu primer CD de 21 cançons, «Amén» és una de les més destacades.

El rodatge va començar el mes passat a diferents localitats de Catalunya però aquest dilluns arriba a Girona. Ha transcendit que es gravarà a la plaça del Vi, amb un gran protagonisme de l'emblemàtica merceria La Moda, i a la plaça de la Catedral. La cadena ha publicat una primera imatge promocional en la qual es pot llegir que el seu estrena serà en el 2023.

«La Messies» tracta «de la superació del trauma i del fanatisme religiós, que barrejarà gèneres i èpoques» segons ha avançat la companyia. Javier Calvo defineix el nou projecte com un «drama familiar quasi apocalíptic», tal com indica el portal Vertele. Per poder tirar endavant el projecte Los Javis han necessitat any i mig de documentació i preparació. «Hem creat una sèrie amb multitud de punts de vista, amb una barreja de gèneres que abraça des dels anys vuitanta fins a l'actualitat», explica Ambrossi. També afegeix que «aquest projecte necessitava que algú el veies com el projecte adult que és».

Altres gravacions a Girona

Aquest mes de setembre la província de Girona està envoltada de rodatges per a nous productes audiovisuals. «Mrs. Davis», del creador de «Lost» i «Watchmen» es rodarà en alguns escenaris gironins. De fet, el càsting per trobar figurants per aquesta nova sèrie va començar el passat dimecres en el plató Girona, al Parc Científic i Tecnològic, i s'allargarà fins demà, diumenge. Per un altre costat, l'Alt Empordà també es convertirà en el lloc de gravació d'un altre projecte audiovisual, «Land of Women», que protagonitzaran les actrius Eva Longoria i Carmen Maura. Per aquesta sèrie, que es començarà a gravar a finals de setembre, també s'estan buscant figurants. Durant el dia d'avui tindrà lloc un càsting de figuració a l'Auditori de Caputxins de Figueres.