La cinquena edició d’Empordanet a Escena, el circuit de teatre familiar que es programa pel darrer trimestre de l’any i primer del 2023, portarà enguany espectacles a un total de catorze municipis de la comarca com Rupià, Foixà, la Tallada, Albons, Verges, Colomers, Forallac, Serra de Daró, Corçà, Ullà, Pals, Sant Sadurní d’Heura-Cruïlles-Monells, Bellcaire d’Empordà o Gualta. La proposta arrancarà el 2 d’octubre a Rupià amb ¡Qué buen día! de la Companyia Maite Guevara i finalitzarà el 30 d’abril de l’any vinent a Gualta amb l’espectacle Kasumay de la Cia. Circo Los.

Empordanet a Escena, que va celebrar la seva primera edició del 2018, és una proposta que «vol contribuir a generar moviment cultural als pobles petits, cohesionant esforços dels diferents municipis en una programació conjunta», segons indica l’organització en un comunicat.

«Aquest any són gairebé una quinzena de municipis implicats el que vol dir que la cultura arribarà a molts punts del Baix Empordà amb espectacles de molta qualitat» va afirmar ahir al matí, en el transcurs d’un acte per presentar el cicle que va tenir lloc a Corça, el seu director, Pep Vila. Per la seva banda la consellera comarcal de cultura, Agnès Gasull va remarcar «la importància d’ajudar als municipis més petits a oferir espectacles aptes per a tots els públics i per fer arribar, en definitiva, la cultura arreu».