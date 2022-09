El cineasta Marçal Forés ha dirigit 'A través del mar', la seqüela de l'èxit de Netflix 'A través de mi ventana', escrita per Eduard Solà en col·laboració amb Ariana Godoy, escriptora de la novel·la en la qual es basen els fets, i protagonitzada per Clara Galle, que encarna la Raquel, i per Julio Peña, en el paper d'Ares.

En una trobada amb periodistes durant el rodatge, que s'ha desenvolupat entre cala Sa Tuna, a Begur, i Barcelona, el director ha explicat que aquesta segona part està "repleta d'aventures, incidències i sorpreses perquè l'espectador no s'avorreixi" i manté la mateixa essència dels personatges de la novel·la de Godoy. Per ell, l'adaptació i el rodatge de la pel·lícula han suposat un repte pel "salt generacional" entre ell i l'elenc d'actors i el públic al qual va dirigida la pel·lícula, per la qual cosa ha intentat tenir en compte el punt de vista dels actors i incorporar les seves aportacions. A 'A través del mar', l'Ares se n'ha anat a estudiar a Estocolm i manté amb la Raquel una relació a distància que es converteix en un gran desafiament; quan arriba l'estiu i es retroben, el període de separació i les noves persones que han conegut en aquest temps faran que el que creien segur comenci a trontollar. Completen l'elenc Hugo Arbués (Apol·lo), Eric Masip (Artemis), Natalia Azahara (Daniela), Guillermo Lasheras (Yoshi) i Emilia Llaç (Claudia), a més de tres nous personatges que també se sumaran a la trama. Nous personatges a la trama Eduard Solà ha explicat que 'A través del mar' "explora l'univers de la primera pel·lícula, amb l'Ares i la Raquel en l'eix central, però permet que l'Artemis i l'Apol·lo estiguin molt més presents". Pel guionista, en aquesta segona part, que s'estrenarà el 2023, "hi ha més i millor de tot, es va més enllà: és una pel·lícula 'sexy', d'amistat, amb conflictes més madurs i esquerdes més profundes", ha assegurat. "L'amor adolescent va més enllà" Julio Peña ha destacat que aquesta segona pel·lícula explora l'aventura amorosa entre la Raquel i l'Ares, que "s'enfronta a què és estar enamorat, a obstacles com la distància i a un parell de coses més". Per la seva banda, Clara Galle ha detallat que en aquesta ocasió la trama "és més interessant i profunda i l'amor adolescent va més enllà", i ha reivindicat el seu personatge com una dona que aprèn a ser forta, a deixar-se portar i a no fer-se petita davant les adversitats. Preguntada per l'èxit d''A través de la mi ventana', que després d'estrenar-se a Netflix es va situar en el primer lloc en el top 10 global dins dels títols de parla no anglesa, l'actriu ha explicat que aquest projecte ha suposat "una exposició pública molt forta" per a tot l'elenc i que li ha resultat complicat acostumar-se a certes coses de la fama, diu.