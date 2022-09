La quarta edició del festival Concerts a Cegues arribarà fins a la vall de Sant Daniel amb una actuació a la plaça de les Sardanes que tindrà, segons l’organització, «un format especial». Juntament amb el pati del Palau de Caramany i el Museu del Cinema seran tres dels nous espais del cicle d’actuacions sorpresa que se celebrarà d’octubre a novembre en vuit espais singulars de Girona.

Com és habitual, el festival organitzat per la promotora La Tornada situa en localitzacions icòniques de la ciutat actuacions amb artistes que el públic no coneix fins al mateix moment del concert, sempre de molt petit format i buscant la proximitat entre artistes i espectadors.

Entre els espais d’aquest any destaca la recuperació de la presó del Museu d’Art, la cova de la Volta de Sant Narcís i el Refugi Antiaeri, que havien estat testimoni de l’arrencada del festival el 2019 i que s’havien hagut de descartar durant la pandèmia. També tornaran a ser escenari del cicle els Banys Àrabs i la catedral, però amb nova ubicació: si l’any passat es va instal·lar als soterranis del temple, enguany el concert inaugural se celebrarà al claustre el 22 d’octubre.

A quatre dels vuit espais s’hi farà, com és habitual, una doble sessió per respondre a l’alta demanda de públic, ja que en les dues darreres edicions la cita ha exhaurit les places per a totes les vetllades, en molts casos amb setmanes d’antel·lació.

I és que tots els aforaments són per entre 20 i 50 persones i, en el cas dels espais interiors, es fa sense equip de so. En les tres edicions precedents han passat pel festival músics com Lluís Gavaldà, Mazoni o Judit Nedderman. Aquest any hi ha previstos dotze concerts i es posen a la venda gairebé mig miler d’entrades.

Els Concerts a Cegues mantenen la línia social engegada fa un any amb un doble concert a la residència geriàtrica Creu de Palau. L’organització preveu donar més detalls dels concerts socials aviat.