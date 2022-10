A menys d'un mes pel llançament de l'esperat nou treball de Doble, que portarà per títol Vida lenta i sortirà a la llum el pròxim 28 d'octubre, el raper gironí ha publicat el darrer dels quatre senzills que han servit d'avançament. Es tracta de T'esperaré, una enèrgica peça carregada de bones vibracions en la qual col·labora, aportant el seu seu flow suau, la cantant gironina Tramma. La cançó reflexiona sobre "el dualisme que provoca l’amor". La lletra, com la seva música, "combina tendresa amb contundència, intimisme i incertesa".

Segons ha informat en un comunicat el segell Halley Records, sota el paraigua del qual sortirà el nou disc, la base instrumental la firma Hugsound, considerat un dels productors més avantatjats del país. El tema el van començar a escriure Tramma i el mateix Hugsound, "amb influències de funk i pop" i Doble hi va aportar "les seves barres". El resultat és una cançó on el raper "se submergeix en el seu vessant més funk, però sempre des del hip-hop".

El videoclip mostra Doble i Tramma -dos dels grans referents de l'escena urbana gironina actual- ballant en una discoteca amb actitud despreocupada "intentant parar el temps" -plasmat visualment amb un loop- per "guardar per sempre aquest moment feliç". Està dirigit, operat i editat per J Samaniego, col·laborador habitual de Doble en el vessant audiovisual i que també ha dirigit clips de Santa Salut o Sofía Gabanna, entre d’altres.