El president, fundador i jugador del Bàsquet Girona, Marc Gasol, rebrà aquest divendres al vespre la Mosca de Sant Narcís que atorga la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El guardó, que es lliura anualment a persones o entitats que hagin destacat per la defensa dels drets col·lectius, o bé hagin difós la realitat gironina més enllà de les seves fronteres naturals, vol reconèixer enguany al qui va ser jugador de l'Akasvayu Girona entre 2006 i 2008 per, després, iniciar una reeixida trajectòria als Estats Units a les files de diversos equips de l'NBA. La distinció homenatja així al màxim responsable d'haver recuperat el bàsquet masculí d'elit a la ciutat de Girona, amb un equip fundat el 2014 i que el passat 19 de juny va assolir el desitjat ascens a la lliga ACB.

D'altra banda, el periodista Joan Ventura Brugulat, president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes fins al passat mes de març, rebrà la Mosca del Col·legi en reconeixement de la seva incansable "defensa de la llibertat d'expressió i de les condicions laborals dels periodistes", així com per la seva dilatada trajectòria com a periodista a El Punt, diari del qual va arribar a ser director adjunt de la informació cultural fins al setembre de 2016, quan es va prejubilar. A més a més, Ventura també va director de l'edició gironina de Presència i membre del col·lectiu fundador del Butlletí de Llagostera. Vinculat des del 1991 al Col·legi de Periodistes, va ocupar la presidència en dos mandats, entre 2014 i 2022.

També rebrà enguany la Mosca del Col·legi, en el seu cas a títol pòstum, el periodista radiofònic Josep Maria Francino Arenillas. Nascut a Terrassa, però molt vinculat amb la Garrotxa, Francino va arribar a ser director de Catalunya Ràdio entre 1983 i 1984 i, a banda de les ones, va destacar per ser un dels grans experts en els Beatles de Catalunya, arribant a escriure el llibre Beatlemania, una crònica personal. El 1979 va impulsar Ràdio Club 25 i fins a la seva mort, el desembre de l'any passat als 74 anys, va ser president del Consell d'Administració de Ràdio Olot.

La mosca d'Assumpció Mateu

L'artista gironina Assumpció Mateu ha estat enguany l'encarregada de dissenyar l'escultura que rebran els premiats en les XXXIV Mosques de la Informació. La peça, feta de ferro oxidat, representa un llibre obert, i en la coberta s'hi troba una finestra cap a un univers representat en un blau intens. A prop de la finestra s'hi pot trobar una mosca -que en paraules de l'artista, "uneix els coneixements del llibre amb l'univers"- que en cada obra està situada en un punt diferent, el que fa que cada peça sigui única.

Les Mosques de la Informació 2022 es lliuraran aquest divendres, 14 d'octubre, en un acte obert a tothom que tindrà lloc a les 8 del vespre a l'Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. En el transcurs de la vetllada es donaran a conèixer els guanyadors de la Mosca Grossa, que reconeix a la persona o entitat que hagi facilitat més la tasca informativa, i la Mosca Borda, que s'atorga a la persona o entitat que més hagi dificultat la feina dels periodistes.

En el cas de la Mosca Grossa, enguany han estat nominats el responsable de Comunicació de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona; la cap de comunicació i premsa dels Ajuntaments de Caldes de Malavella i Vidreres i del Consell Comarcal del Baix Empordà, Aida Fuentes; el cap de premsa i protocol de la Generalitat a Girona, Quim Lladó i el regidor d'Urbanisme i d'Activitats de Girona, Lluís Martí. Opten a endur-se la Mosca Borda 2022 l'equip de comunicació de l'Ajuntament de Ripoll, el Festival de Cap Roig i les empreses ADIF i Renfe.