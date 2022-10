L’artista Lúa Corderch porta al Bòlit de Girona Palau de vent, una videoinstal·lació sobre la desorientació a partir de l’exploració d’un nou món on l’ordre ja no és lineal, omnicomprensiu i universal sinó que està ple de múltiples veritats. Lluny de tractar grans gestes èpiques, és una exploració d’un desencaix vital que es viu com individual però que en realitat és compartit, i que deriva del desajust que es produeix en comprovar que els relats que estructuren les nostres vides són una mena de profecies contemporànies vigents, que mai acaben de complir-se.

S’inaugura demà (19.00) i es podrà visitar fins el 22 de gener al Bòlit_StNicolau.