Art nascut sobre el terreny

La limitació geogràfica de l’aire, vista des de Figueres; la petjada humana a la zona volcànica de la Garrotxa o el mar fossilitzat que que quedat impregnat en la pedra de Girona són tres dels protagonistes de Natura viva: musa i mimesi, un gran projecte expositiu que s’estén per tot el país i que reivindica la natura com a font d’inspiració artística i com a espai de diàleg.

El projecte comissariat per Carolina Grau és el guanyador del tercer del Concurs de Comissariat Artístic convocat per la Transversal Xarxa d’Activitats Culturals (TXAC), una iniciativa que convida deu artistes a treballar en deu ciutats, per explorar la geografia local a partir de la recerca sobre el territori i generar obres art de nova creació.

Artistes com Àngels Ribé o Rosa Tharrats exposen a Mataró o Sant Cugat, i les comarques gironines acullen tres de les propostes artístiques escollides: Pep Vidal ho fa a Figueres, Anna Malagrida va inaugurar ahir el seu treball a Olot i Eulàlia Rovira l’exposarà a Girona en els propers dies.

El museu de l’Empordà de Figueres acull fins el 13 de novembre Nord (N), Sud (S), Est (E), Oest (O, un projecte del matemàtic, físic i artista Pep Vidal que parteix de l’observació dels canvis minúsculs que es produeixen a l’atmosfera per qüestionar la limitació geogràfica de l’aire, sempre en moviment, que no pertany a ningú i alhora ens pertany a tots.

L’obra principal de la proposta de Vidal és una instal·lació de vídeo, És fàcil passar la frontera (si ets un núvol), que a partir d’un mateix núvol filmat des de dos punts geogràfics, permet veure com està regit per les mateixes lleis termodinàmiques i es va transformant al seu pas. Vidal també exposa una instal·lació d’aires confinats en diversos punts del planeta batejada com a Rosa dels vents.

Per la seva banda, el Museu de la Garrotxava inaugurar ahir una videonstal·lació d’Anna Malagrida sobre la petjada de l’home a la terra. Amb el títol La pedra del diable, l’obra s’inspira en Joaquim Vayreda i en un menhir de Santa Pau per capbussar-se en l’imaginari popular. Es podrà visitar fins el 8 de gener.

La tercera pota gironina del projecte Natura viva és El contorn d’un arc, d’Eulàlia Rovira. Sota el paraigua del Centre d’Art Contemporani de Girona, el Bòlit, es veurà l’11, 12, 13, 18, 19 i 20 de novembre als soterranis de la catedral, un espai de luxe per acostar-se a les pedreres de la ciutat d’on es va extreure el material per aixecar-ne les parets. Pedres plenes de fòssils d’animals marins extingits per evocar un passat, molt llunyà, en què Girona tenia mar.