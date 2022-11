L’àngel de la son, l’home del sac, la rateta de les dents... els personatges que viuen en la imaginació infantil i que, a través del relat dels adults, transmeten una manera d’entendre la vida, són els protagonistes de l’únic projecte conjunt del desparegut Pau Riba i la seva germana, l’escultora i gravadora Mercè Riba. Trànsit. Prosopopeia de la infància, uneix els poemes del músic i escriptor i els dibuixos de l’artista, va néixer fa tres dècades com a llibre de bibliòfil i ha arribat a les llibreries editat, en format de llibre, per Cal·lígraf.

«És un treball especial, amb en Pau sempre havíem pensat que estaria bé donar-li una forma de llibre perquè tingués una difusió més àmplia, perquè només se’n van fer 50 exemplars, però no ens havíem acabat de decidir mai. La mort d’en Pau i l’aniversari de Cal·lígraf, que fa deu anys, ens van fer posar fil a l’agulla», explica Mercè Riba sobre la «perleta» amb què l’editorial empordanesa celebra una dècada de vida. Aquest dimecres a les set el presenten a la biblioteca Fages de Ciment de Figueres, juntament amb Us escric des d'una presó de Grècia d'Aléxandros Panagulis, amb traducció d'Antoni Piqué i Eusebi Ayensa. A més, a la mateixa biblioteca de Figueres es podrà veure una exposició de tots els llibres publicats fins ara per Edicions Cal·lígraf.

«Trànsit. Prosopopeia de la infància és un llibre nascut de la complicitat que teníem i de codis que pensàvem que eren universals i en realitat cada família ho fa a la seva manera», diu l’artista.

«Era l’any 1985, tots dos teníem criatures i els parlàvem de personatges imaginaris repetint coses que ja havíem viscut com a infants. Tots dos volíem reflexionar una mica del nivell en què funcionen personatges com el cuc de la gana o l’home del sac en la ment infantil, perquè en el fons donen pautes de comportament, parlen del càstig, el premi...», diu Mercè Riba, que detalla que l’interès del seu germà per personatges com els nans també va acabar desembocant en una novel·la: Ena.

I és que Pau Riba va treballar a partir de tres binomis de personatges: els nans i els gegants; el cuc de la gana i l’àngel de la son, i el malèvol home del sac i la bondadosa rateta de les dents. «Son poemes fantàstics i amb molta profunditat», explica Riba

«Sempre m’ha agradat fer llibres de bibliòfil, per això li vaig proposar unir els meus dibuixos en blanc i negre i els seus poemes, uns versos molt treballats, suggerents i profunds que no s’havien publicat més», diu sobre Trànsit, que es va presentar al Palau de Caramany de Girona. «Als 80 va tenir el seu recorregut en el camp de l’art i ara emprèn una nova vida com a llibre», resumeix Mercè Riba.