El cinema Truffaut recupera públic i pot superar els 16.498 espectadors de 2019

A punt per obrir divendres la seva segona sala, el cinema Truffaut viu, a més, un moment de reconciliació amb el públic. Fins diumenge passat aquest 2022 han passat per l’equipament municipal de l’edifici Modern 15.150 espectadors, una xifra que ja supera els 13.517 de l’any passat i els 9.935 de 2020, que van estar marcats per la pandèmia, els tancaments i les restriccions. Amb una segona sala i encara un mes i mig per davant no seria estrany que el Truffaut tanqués l’exercici fins i tot superant els 16.498 espectadors que hi van passar el 2019, confirmant la recuperació en un moment molt delicat pel sector de l’exhibició cinematogràfica. Dels últims anys el millor va ser el 2018, amb 18.840 entrades despatxades.

Entre els aspectes que expliquen la remuntada del Truffaut n’hi ha diversos, però un dels més destacats és l’efecte Alcarràs. El film de Carla Simón, estrenat a finals d’abril, va ser vist a la sala municipal per més de 2.000 espectadors. També ha contribuït a fer créixer l’assistència el tancament dels cinemes Albèniz, que va deixar el Truffaut com a única sala al centre de la ciutat. En el que portem de 2022 l’equipament ha estrenat 48 pel·lícules, més quatre reposicions a l’estiu. I, amb aquestes dades, celebrarà dijous el 22è aniversari havent estrenat 756 films, i havent-ne projectat més de 2.000. El número d’espectadors totals s’acosta també al mig milió en aquestes més de dues dècades i ja s’han superat els 450.000.

La pandèmia va ser letal per a tothom però segurament encara més per la indústria del cinema, que encara no se n’ha recuperat. El canvi d’hàbits ha desertitzat les sales i no obstant això el Truffaut ha recuperat públic i, per exemple, aquests dies, està projectant amb molt d’èxit As bestas, de Rodrigo Sorogoyen. De moment aquest 2022 ja han passat per l’equipament gairebé 2.000 persones més que en tot l’any passat, i encara hi ha per davant un mes i mig per seguir millorant les dades i acostar-se a les de 2019, amb 16.498 espectadors.

Aquesta setmana arribaran al Truffaut Tori y Lokita i La maternal, i abans de finals d’any també està previst que s’hi estrenin títols com Aftersun, Manticora, El sostre groc, Suro, Broker o RMN.

Per celebrar el seu 22è aniversari, el Truffaut ha organitzat dijous al vespre una projecció gratuïta de La nit americana, film dirigit per François Truffaut i protagonitzat per Jacqueline Bisset i el mateix Truffaut i que precisament està ambientat en un rodatge cinematogràfic. L’accés a aquesta projecció serà gratuït, sense necessitat de reserva prèvia i fins a completar aforament.