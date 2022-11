El passat 10 de novembre, el president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Marc Riera i Guix, i l’esposa de l’arquitecte Narcís Negre i Tibau, Maria Dolors Dalmau i Mata, van formalitzar la donació del fons professional de l’arquitecte a l’Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

El fons del qui va ser delegat de Girona del COAC durant els anys 1952 i 1959, el configuren més de 1.000 expedients fets entre finals dels anys cinquanta fins als anys 80 del segle passat en municipis com Girona, Cassà de la Selva o Calonge, entre els quals hi trobem redaccions de projectes d’edificació, de planejament i d’urbanització, així com concursos. El material es podrà consultar una vegada revisat i catalogat.

Tota aquesta documentació suposa incorporar una nova mirada de veure el planejament i el paisatge que se suma als vint-i-dos fons custodiats a l’Arxiu Històric del COAC a Girona.

Narcís Negre i Tibau (Cassà, 1923 – 2022) va ubicar a Girona la majoria de les seves obres. Per exemple, els 500 habitatges al barri de Vila-roja; la residència Sagrada Família; l’Hotel Fornells Park, a Fornells; la Clínica Salus Infirmorum, a Banyoles; i les esglésies de Sant Pau i la de Sant Salvador a Girona.