'Pacifiction', d'Albert Serra, ha estat escollida com a millor pel·lícula de l'any 2022 segons la revista francesa especialitzada en cinema 'Cahiers du Cinema'. L'última aposta fílmica del realitzador de Banyoles es va estrenar pel setembre després d'haver competit a la secció oficial del Festival de Cinema de Canes. En segona posició la publicació francesa situa l'última producció del director nord-americà Paul Thomas Anderson, 'Licorice Pizza', mentre que la tercera plaça l'ocupa el film de Jordan Peele 'Nope'. A la desena posició apareix el realitzador madrileny Jonás Trueba amb la pel·lícula 'Quién lo impide'.

La pel·lícula de Serra, rodada a la Polinèsia Francesa, sorgeix de l'interès per parlar del món «d'avui en dia» però enquadrat «plàsticament en un context de fantasia visual» d'un territori d'ultramar. Com ja és habitual en la seva filmografia, Serra torna a barrejar actors consolidats amb altres no professionals i defensa que hi treballa de la mateixa manera.

Serra entén la seva última pel·lícula com una «continuïtat natural» de la seva filmografia, malgrat que aquesta vegada toca aspectes «molts contemporanis». La cinta se situa en una illa de Tahití, a la Polinèsia Francesa, on viu un representant de l'estat francès. Entre els representats polítics i l'estrat social més baix dels ciutadans, la trama pren el pols d'una població local en la qual pot desfermar-se la ira en qualsevol moment.