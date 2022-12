Enguany els Concerts a Cegues han tancat abans d’hora la seva quarta edició. El festival s’havia de clausurar amb un concert especial a la plaça de les Sardanes de Sant Daniel previst per aquest diumenge,però es va haver de suspendre per culpa de la previsió de pluja, que hauria fet impossible l’actuació. Malgrat tot, el festival, que proposa concerts sorpresa en espais singulars de Girona i vol incentivar la curiositat del públic, s’ha consolidat com una proposta d’èxit a la ciutat. Pau Planas, director artístic de l’esdeveniment, assegura que la resposta ha estat igual de positiva que les edicions dels anys anteriors, que no van quedar aturades per la Covid i afegeix que, «una de les millor senyals que ens fa veure que els concerts a cegues agraden, és que tot i que el públic no sap què va a veure sol gaudir i la majoria repeteix l’experiència».

Per tercera edició consecutiva ha exhaurit totes les entrades que s’havien posat a la venda i els set concerts que s’han celebrat en diferents espais de la ciutat han tingut un ple absolut. Tot i així, Planas lamenta no haver pogut dur a terme el concert d’ahir. «Ha estat una pena la cancel·lació de l’actuació d’aquest diumenge, ja és la segona vegada que queda aplaçada i es tractava d’un concert amb un format diferent que creiem que hauria impactat al públic», explica el director artístic.

Pel festival hi han passat artistes consolidats com David Carabén, líder i cantant de Mishima, o el cantautor valencià Pep Gimeno ‘Botifarra’, però també artistes com Alícia Rey, una de les veus de SenseSal; L’Últim Indi, amb l’excantant d’Els Amics de les Arts Eduard Costa; Anne Lukin, exconcursantd’Operación Triunfo; Joina, rapera empordanesa, o la cantautora rosinca Madamme Mustash. «Hem vist com els artistes convidats han sortit contents, és igual si porten molt temps en la indústria o no, aquesta és una nova experiència per a tots gràcies al seu format», assegura Planas. A més, afegeix que «l’element divertit d’aquesta proposta, és que el factor sorpresa no només va dirigit al públic, també hi és per als grups de música que actuen».

La programació regular del festival ha anat acompanyada d’una branca social que va néixer amb la intenció de fer arribar la cultura a aquells públics que habitualment en queden exclosos per diferents motius. En aquesta línia, els Concerts a Cegues van oferir un concert a la Residència Assistida per a gent gran Puig d’fen Roca que va comptar amb l’actuació de Neus Mar i anava dedicat exclusivament a les persones residents i familiars. També va oferir un segon concert als Banys Àrabs que no estava obert al públic general i era exclusiu per a joves en situació de vulnerabilitat, en aquest cas amb l’actuació de Tramma.

«Quan la rebuda és així de bona, preveiem un bon futur per als Concerts a Cegues», diu Planas quan parla de properes edicions, les quals també vol portar a diferents barris i espais de Girona. «No només volem oferir aquests concerts en el Barri Vell, la idea és que la proposta arribi a més gent i a altres sectors de la província», comenta el director artístic. «Encara no hem començat a organitzar la propera edició, però ja en tenim moltes ganes», conclou.