Debutar com a novel·lista creant regnes imaginaris i una saga fantàstica

L’arbucienc Roger Tarrés s’estrena com a novel·lista amb Fills d’Èodhum, una saga de fantasia heroica ambientada en regnes imaginaris i en una època d’atmosfera medieval. Per a la trilogia, amb una protagonista que té el poder d’observar la realitat a càmera lenta, Tarrés ha ideat un món nou «des de zero», amb territoris, societats i una fauna i flora imaginària, inspirada, això sí, en escenaris i episodis històrics. De moment Fanbooks ha editat Fills d’Èodhum 1. L’amenaça verda, el primer volum d’una trilogia que es tancarà amb una segona i tercera part l’any vinent.

Roger Tarrés es va formar en Física, però sempre havia tingut interès per la història i les lletres i durant un temps es va dedicar a la divulgació científica. L’escriptura d’una primera novel·la, un thriller «que no ha vist ni veurà mai ningú», el va portar a descobrir una nova afició que va perfeccionar amb un curs a l’Ateneu Barcelonès. Va ser justament en alguns dels exercicis d’aquest curs on va néixer la història que s’ha acabat convertint en una trilogia.

Lector de gènere fantàstic des de petit, amb llibres com els de Harry Potter o Eragon, ha escrit una història de fantasia medieval, «plena de fletxes, espases, grans batalles i combats, una trama amorosa i també molta aventura pel bosc i la neu», assenyala l’arbucienc, que reivindica com a font d’inspiració els seus escenaris més propers, la natura del Montseny i el castell de Montsoriu, tot i que fa uns mesos que viu a Lleida.

«La trama es va anar fent gran i des del primer moment em vaig plantejar que serien tres novel·les i que em venia de gust escriure-les, tant si trobava una editorial per publicar-la com si no», assenyala l’autor, que va destinar una mica més d’un any a escriure els dos primers llibres i actualment treballa en el tercer.

Fills d’Èodhum 1. L’amenaça verda ja és a les llibreries. El segon títol, Els cinc exèrcits, hi arribarà a la primavera de 2023, i el tercer, La fletxa blava, a la tardor.

Reclamant venjança

Fills d’Èodhum està protagonitzat per l’Àstrid, que després de veure el seu poblat cremat i tots els veïns assassinats, surt de les muntanyes per primera vegada a la vida a la recerca dels responsables. No sap com fer-ho i està sola, però la set de venjança i l’esperança de trobar la Dàlia, la seva germana, l’empenyen a avançar.

Al llarg de la seva travessia, l’Àstrid coneix en Rúnuc i en Yàgon, que l’acompanyaran. Tots tres tenen la seva pròpia història i els seus propis motius de revenja, i junts descobriran que els uneix un enemic en comú.

Sense pretendre-ho, l’Àstrid es veurà immersa en una lluita més antiga que els regnes, on descobrirà que el color dels seus ulls, blau, amaga un gran poder del qual no pot escapar. La màgia perduda i retrobada, el respecte per la natura o la lluita pel poder i l’amor són alguns dels temes que toca aquesta saga marcada per una enemistat històrica entre regnes.

Tot i haver hagut de crear personatges i escenaris, els seus noms «no són aleatoris, tenen una coherència interna», explica l’autor. Per posar un exemple, els territoris del Nord tenen topònims similars als escandinaus i els del sud es basen en l’antiga Mesopotàmia.