Els mallorquins Antònia Font tancaran la seva gira de retorn a Girona, amb un concert al Palau de Fires el setembre del 2023. La cita, que obrirà la propera edició del festival Temporada Alta, suposarà la recuperació de l’espai firal com a escenari de concerts de gran format després de més d’una dècada. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, avança que es tracta d’una línia d’activitat que l’equipament vol reprendre com a complement a les fires i que són diversos els promotors culturals interessats en aprofitar el recinte, que té una capacitat màxima de 8.300 persones, per sobre de les 6.400 del pavelló de Fontajau.

Quan tot just posava el punt final a la 31a del festival, Temporada Alta va anunciar ahir la primera cita de l’edició que ve: serà el 30 de setembre, amb el darrer concert de la gira d’Un minut estroboscòpica que ha tret un grup de referència de la música en català d’un silenci de nou anys. Girona tancarà la gira de retorn d'Antònia Font el 30 de setembre de 2023 Des que la banda va anunciar el retorn, ha realitzat quatre actuacions, la darrera a l’octubre a Barcelona, omplint amb unes 15.000 persones el Palau Sant Jordi. La cita de Girona serà l’única d’aquesta gira a les comarques gironines i això es nota en la venda d’entrades: en les primeres hores a la venda, ahir a mitja tarda ja se n’havien venut un miler. De Ramones a Bertín Osborne Entre l’any 1991 i el 2000, el Palau de Fires va acollir de forma continuada actes culturals de tota mena, principalment concerts, però també espectacles teatrals. El Último de la Fila, Sopa de Cabra, Ramones, Joaquín Sabina o Toy Dolls van passar pel recinte, que amb l’entrada en joc de l’Auditori de Girona el 2006 va anar deixant enrere l’activitat cultural. Va viure últims concerts el 2010 amb Bertín Osborne i Antonio Orozco. Va ser en reformar l’edifici que es va optar per obrir-lo a la Devesa, amb una nova façana, i adequar-lo a la normativa de seguretat per poder tramitar una nova llicència per acollir activitats culturals massives. «Estàvem treballant en la programació, fins que la pandèmia ho va aturar tot», explica Cunyat. El concert d’Antònia Font serà la represa de l’activitat cultural, però l’espai «ja està despertant molt interès al sector» i «comencen a haver-hi peticions» per acollir concerts, espectacles i altres actes culturals que necessitin un espai diàfan i amb gran capacitat de públic.