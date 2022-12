El gran any del cinema espanyol, aquest 2022 ple de fantàstics títols i renovadores mirades, ho és també, per descomptat, del cinema català, i així ho acredita la rutilant llista de nominacions de la 15a edició dels Premis Gaudí que organitza l’Acadèmia del Cinema Català. Atenent el nombre de candidatures, Alcarràs, de Carla Simón, i Un año, una noche, del gironí Isaki Lacuesta, apunten grans favorites, ja que sumen 14 cadascuna, seguides de l’absurdament oblidada als Goya, Pacifiction, d’un altre gironí, Albert Serra, amb 11, Suro, rodada a l’Empordà, de Mikel Gurrea, amb 10, i Los renglones torcidos de Dios d’Oriol Paulo, amb 8. La gala de lliurament dels Gaudí tindrà lloc el 22 de gener al MNAC.

«Aquesta collita de nominacions és espectacular. Les millors de sempre? És probable, perquè el nivell és altíssim. Hi ha pel·lícules esplèndides», va afirmar ahir, amb una eufòria difícil de dissimular, Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català. També va destacar que aquest any hi havia hagut més pel·lícules rodades en llengua catalana on triar. «En total han estat nou, mentre que l’any passat en van ser només sis, però el més important és que totes són pel·lícules importants, amb més pressupost i més competitives a nivell internacional, com ho ha demostrat Alcarràs al Berlinale».

La sensible reflexió de Simón sobre un estil de vida i una relació amb el món rural que s’esvaeix, competirà en l’apartat de millor pel·lícula amb El fred que crema, de Santi Trullenque, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, i la citada Suro. En la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana, Un año, una noche, l’imponent acostament al trauma dels atemptats de la sala Bataclan de París a càrrec d’Isaki Lacuesta, s’enfrontarà a La maternal, de Pilar Palomero, Mantícora , de Carlos Vermut, i lPacifiction. Un altre dels premis grossos de la nit, el de millor direcció, també apunta molt alt, ja que reuneix ni més ni menys que Carla Simón, Pilar Palomero, Isaki Lacuesta i el banyolí Albert Serra. Per la seva banda, el nou guardó a millor direcció novell tindrà com a contendents Avelina Prat per Vasil, Carlota González-Adrio per La casa entre els cactus, Laura Sisteró per Tolyatti adrift i el citat Mikel Gurrea per Suro.

Pel que fa a les interpretacions, en categoria femenina, les nominades són Anna Castillo per Girasoles silvestres, Bárbara Lennie per Los renglones torcidos de Dios Noémie Merlant per Un año, una noche, i Vicky Luengo per Suro. En categoria masculina, els candidats amb Benoît Magimel per Pacifiction, Nahuel Pérez Biscayart per Un año, una noche, Oriol Pla per Girasoles silvestres i Pol López per Suro. Colell va voler recordar un detall important d’aquesta edició dels Gaudí: per tercera vegada consecutiva hi ha majoria de presència de dones finalistes a les nominacions, amb un 53%.