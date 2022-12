El músic ebrenc Joan Rovira donarà aquest dissabte el tret de sortida a la primera edició del festival Brogit, un projecte de caràcter solidari impulsat per la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter i la promotora La Tornada. El festival, que portarà concerts d’artistes com Manu Guix o Lluís Gavaldà a diferents municipis del Gironès, recaptarà fons per als projectes socials de l’entitat, com ara la creació d’habitatges amb estructura adaptada. S’hi destinarà un 40% de l’import de les entrades, que tenen un preu d’entre 5 i 15 euros en funció del concert.

Després del concert inaugural de Rovira a la seu d’Els Joncs, el festival continuarà amb el concert de Miquel Gil a l’Ateneu de Celrà. La següent parada serà al Teatre de Bescanó amb un concert en format acústic de Manu Guix, que presentarà el seu darrer treball, Moments, a veu i piano. El divendres 10 de febrer, Paula Grande presentarà D.O.’s, el seu nou disc, a El Casal de Bordils, i l’últim poble per on passarà el festival serà Medinyà, amb el concert de Lluis Gavaldà i Joan-Pau Chaves, que estrenaran el seu nou espectacle Sona la cançó, un recorregut vital per les cançons pròpies i alienes que han marcat la seva trajectòria. Abans d’acabar, el festival tornarà a la seu d'Els Joncs el 31 de març per viure el concert de cloenda amb Les Anxovetes. El Brogit, que compta amb el suport de la Diputació de Girona i diversos ajuntaments de la comarca a més de patrocinadors privats, preveu anunciar encara dues actuacions més en les properes setmanes. Les entrades es poden comprar al web de La Tornada.