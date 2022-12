Ludovico Einaudi, Jethro Tull i Ben Harper actuaran l’estiu vinent al festival de la Porta Ferrada, que també comptarà amb Jorge Drexler, Pat Metheny i un doble concert de Fangoria i Las Nancys Rubias. La cita ganxonacontinuarà celebrant el seu seixantè aniversari, una commemoració que va arrencar l’any passat i preveu continuar fins al 2024.

Després d’haver-se de suspendre per la pandèmia, el certamen de Sant Feliu de Guíxols comptarà en la seva pròxima edició amb una actuació de Ben Harper i The Innocent Criminals, en l’únic concert que oferirà a Catalunya, el 21 de juliol.

Una altra actuació truncada per la covid que, si no hi ha res de nou, arribarà finalment el 2023 és la de Jethro Tull. El 8 d’agost el grup de rock progressiu liderat per Ian Anderson farà un repàs dels èxits de la seva extensa carrera també en exclusiva a Porta Ferrada en la seva segona visita a Sant Feliu després d’actuar al certamen l’any del cinquantè aniversari.

El 15 de juliol, l’italià Ludovico Einaudi presentarà en exclusiva a Catalunya un nou espectacle dins la seva nova gira europea i Jorge Drexler tornarà a Porta Ferrada el 13 d’agost.

El 16 d’agost serà el torn de Fangoria i Las Nancys Rubias protagonitzaran un doble concert al Guíxols Arena.

Tanca aquesta primera tanda d’avançament de la programació del Porta Ferrada 60+1 un altre repetidor, el guitarrista Pat Metheny, una de les grans referències del jazz contemporani, que actuarà el 22 de juliol.

Les entrades es posen a la venda divendres a les 12.