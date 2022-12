Grop, una nova companyia teatral empordanesa de Torroella de Montgrí, presentarà el seu primer espectacle demà a l’Espai Ter. Es tracta de Sempreviva. Una ficció administrativa, una comèdia, en clau surrealista, sobre l’administració i la burocràcia, inspirada en fets reals nascuda gràcies a la col·laboració de la nova companyia i de l’Espai Ter, que han coproduït l’obra. La col·laboració inclou una residència artística i activitats paral·leles que volen acostar la companyia i l’obra al públic torroellenc, com el club de lectura i post funció del 20 de desembre.

Grop és una companyia empordanesa i argentina, nascuda enguany a Torroella de Montgrí. Impulsada i formada per la Susanna Bosch, Antonella Posso i en Daniel Casanovas, tots tres membres de l’Associació Gironina de Teatre (AGT), que fan el salt a l’escena profesional. La seva primera peça està escrita per Casanovas i dirigida per Glòria Sirvent.