«Doble vida». Salvador Macip i Àngels Bassas han presentat avui la novel·la que han escrit entre tots dos, un llibre que uneix dues versions d’una mateixa relació i que es caracteritza per tenir una portada al davant i l’altra al darrere.

No hi ha res pitjor per a un gandul com qui això signa, que saber de primera mà que hi ha persones que excel·leixen en les seves feines -feines que ja de per si requereixen gran dedicació- i tenen ganes encara -i temps- de fer altres coses en les quals -horror- també demostren ser bones. Salvador Macip és metge i investigador, dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, on és catedràtic del Departament de Biologia Molecular i Cel·lular, i també és catedràtic i investigador dels Estudis de la Salut de la UOC. Àngels Bassas és actriu i professora d’Arts Escèniques, llicenciada en Art Dramàtic, màster en Art, Literatura i Cultura Contemporània i ha treballat en múltiples sèries de televisió i pel·lícules, a més d’en teatre. Doncs bé, aquí els tenim: entre tots dos acaben de publicar Doble vida (Columna Edicions), una novel·la a quatre mans que han presentat avui a l’Espai 22 de Girona. Amb el gandul a tercera fila, sentint-se més ínfim a cada moment.

Presentava Pep Prieto, col·laborador de Diari de Girona, de no sé quantes ràdios i escriptor, un altre que tal. Una tortura per a la meva dignitat. Ha explicat Macip que la idea d’escriure un llibre així li voltava pel cap des de feia vint anys, però no trobava la persona adequada fins que va conèixer Àngels Bassas. Un llibre així significa relatar la mateixa història des de dues visions diferents. És a dir, Doble vida és la història d’un home i una dona, en Robert i la Sílvia, que es retroben després d’anys -havien estudiat junts a la universitat- i mantenen una relació. Fins aquí, la història podria ser força convencional, més encara si sabem que aquest retrobament es produeix gràcies a les xarxes socials, aquest invent que tant ha fet per la creació de noves parelles com per la destrucció d’altres. L’originalitat del llibre presentat és que la mateixa història, pas a pas, l’expliquen els dos protagonistes, l’un en una meitat del llibre i l’altra en l’altra meitat, per això la novel·la té dues portades: tant es pot començar llegint la versió de la Sílvia com la d’en Robert. I com sap qualsevol que hagi tingut una relació sentimental, tan cert és que les dues versions seran diferents, com que totes dues són autèntiques. Misteris de la ment humana.

Hi han invertit quatre anys de creació i escriptura, perquè -com ha assenyalat Macip- és més lent escriure a quatre mans que a dues, especialment si es pretén -i ells ho aconsegueixen- que les dues versions quadrin sense error. Àngels Bassas, per cert, ha delectat els assistents amb la lectura dramatitzada d’uns quants fragments. Fins i tot en tasca aparentment tan simple com llegir, hi ha classes.