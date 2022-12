QUARANTA CONCERTS. Rosalía va tancar ahir el Motomami Tour a París després de més d’una quarantena de concerts multitudinaris, que han portat a la cantant catalana per ciutats europees, d’Estats Units, de Canadà i d’Amèrica Llatina. L’autora ja ha anunciat noves dates per 2023 com la seva participació al Primavera Sound.