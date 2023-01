«Casa no és on has nascut sinó on sents que pots ser tu mateixa», afirma Marta Orriols davant d’un dels temes centrals de la seva nova novel·la, La possibilitat de dir-ne casa. Està protagonitzada per Valentina, reportera de 43 anys que torna a casa després de dues dècades com a corresponsal al Pròxim Orient, un personatge inspirat, revela l’autora, pel treball de la periodista de TV-3 Txell Feixas des de Beirut.

Orriols (Sabadell, 1975), una de les veus més consolidades de les lletres catalanes dels darrers anys, traduïda a 16 llengües, autora d’Anatomia de les distàncies curtes, Aprendre a parlar amb les plantes i Dolça introducció al caos, publicats a Periscopi, fa el salt ara a l’editorial Proa amb una obra (amb traducció al castellà a Destino) en què, de nou, té molt de pes «l’univers de la família i el de l’herència familiar a l’hora de conformar la identitat». «Som el que som pel que heretem», assegura. Defineix Orriols La possibilitat de dir-ne casa com «una reflexió sobre el pas del temps i la nostàlgia de tornar a un lloc després de molt de temps i veure que tothom ha seguit fent la seva vida i ha evolucionat, però tu no «. És una novel·la que «parla de les relacions humanes, de com les persones es relacionen amb el món i amb si mateixes», però que també és «un homenatge als corresponsals i als periodistes en general, que ens fan veure el món a través de ells». «La negativitat de la pandèmia» no es filtra a la novel·la, que va començar el 2020, encara que en aquells mesos, conclou, se li va fer molt difícil concentrar-se a escriure ficció.