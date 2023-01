«La O», la intersecció on es troben Jordi Fornells i Mario Mas

El cantaor gironí Jordi Fornells i el guitarrista de Barcelona Mario Mas s’han trobat en «la intersecció que connecta el flamenc, la cançó d’autor i les músiques alternatives». Del procés d’exploració conjunta que des de fa gairebé una dècada tiren endavant entorn del cante jondo, les músiques ibèriques, el toque a lo barbero i els sons d’arrel transatlàntics, units a la poesia i la cançó, n’ha nascut la seva darrera producció, La O. El projecte, del que n’ha sortit un primer treball discogràfic i una pel·lícula documental, es presenta en directe demà (20.00) a la sala La Planeta de Girona, dins la programació del festival Neu!.

Units per una trobada casual al restaurant La Penyora, Fornells i Mas han mantingut durant anys una relació «compartir inquietuds i ganes de fer una recerca musical sobre els cants primitius i les músiques d’arrel», explica el gironí. Junts han compartit trobades musicals, per exemple al festival Pepe Sales de Girona; han participat en una iniciativa de cooperació artística internacional sobre afroflamenc a Guinea Equatorial i han format part del projecte La Raíz Eléctrica, del músic i antropòleg Raúl Rodríguez.

«Al 2020, quan tot s’atura, és quan podem començar a configurar un repertori consistent», explica Fornells, sobre La O, un projecte amb un títol «que no és res concret, perquè té infinites lectures i és d’ampli espectre» com la música que fan. «La O és un cercle, és un so, i també fa referència a la muntanya de la O, a Girona, que hem triat com a marc simbòlic perquè és un lloc amb un punt romàntic, màgic i evocador», indica el cantaor.

Un disc i una pel·lícula musical

La O és un disc enregistrat l’abril passat a la capella de Santa Llúcia de Girona, un espai que no és casual, perquè buscaven «una sonoritat orgànica, natural i diferent a la perfecció del que hi ha a l’estudi de gravació». «Teníem la intuïció que hi passarien coses a nivell acústic», explica Fornells sobre l’espai, on van desplaçar un equip mòbil.

L’àlbum l’integren vuit temes que traspuen aquests interessos comuns de Mas i Fornells entorn dels ritmes i la lírica populars transatlàntics, el toque a lo barbero, els cants primitius i les ressonàncies ibèriques.

Dins La O hi caben reinterpretacions de cants de treball tradicionals; creacions pròpies que parteixen de la música popular, com Entre la foscor, que connecta la lírica popular catalana i el cante jondo; o adaptacions poètiques com la revisió de la lorquiana Casida de las palomas oscuras cantada per Paco Ibáñez, amb qui ha treballat Mario Mas.

També inclou la cançó Las dos lenguas de la luna, amb lletra i veu de l’artista Xavier De Torres.

De Torres també ha participat en la pel·lícula musical de La O, un projecte gestat «a diverses mans» entre els dos músics, l’artista i el realitzador Alejandro Ramírez. La peça audiovisual, que es va presentar a finals de desembre al cinema Truffaut, recull temes interpretats en viu en espais singulars, com la mateixa muntanya de la O, el Montseny o la badia de Roses.