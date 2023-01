Prop de 41.000 persones van visitar el 2022 alguna de les exposicions del Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona. En total, les mostres pròpies desplegades a les seus del Pou Rodó, la Rambla i Sant Nicolau van sumar 40.860 visitants durant el primer any complet d’Ingrid Guardiola al capdavant del centre. Sumant-hi també els prop de 7.000 participants en la seixantena d’activitats organitzades i els usuaris més que han passat per les exposicions que el centre ha fet en col·laboració amb altres equipaments i les itineràncies, la programació del Bòlit del 2022 ha fregat els 60.000 usuaris.

Durant el 2022 es van programar nou exposicions pròpies a les tres seus del Bòlit. Cal tenir en compte, però, que les estadístiques d’una de les mostres, Insectòdrom, inclouen els 12.000 visitants que la van veure per Temps de Flors.

Pel que fa a les exhibicions fetes en col·laboració, són 7.124 usuaris que han visitat mostres com la que es fa cada estiu a Vilabertran amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la que enguany s’ha fet als soterranis de la catedral amb la Xarxa Transversal. També es comptabilitzen les itineràncies d’exposicions produïdes o coproduïdes pel centre, que han rebut 4.731 visitants.

Entre les estadístiques de l’any passat destaca l’augment de les visites grupals, ja que al llarg de 2022 s’han ofert continguts de forma personalitzada a 42 grups, que han aplegat 1.322 usuaris.

Pel que fa als projectes educatius, se’n van desenvolupar tres, mentre que dins el programa de residències, per l’espai de Girona han passat fins a setze artistes i professionals de les arts visuals a través de diferents convocatòries.

Finalment, el Bòlit, en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, va presentar set obres a la convocatòria de compra d’obra per a la Col·lecció Nacional d’Art, de les quals tres van ser adquirides per la Generalitat.

El Bòlit enceta l'any aquest divendres amb la cloenda de l'exposició Els desconeguts de sempre, un acte que inclourà una visita comentada per un dels comissaris, Adrià Pujol, i la presentació de la trilogia L'atzar i les ombres de Julià de Jòdar, reeditada per Comanegra per primer cop en un sol volum.

El dia abans, el 19 a les 18.30h, al Bòlit_PouRodó tindrà lloc l’Open Studio Espais Púb(l)ics. El col·lectiu artístic La noia del monyo culminarà l'acció participativa iniciada a la ciutat del Quebec durant la seva residència a La Chambre Blanche, l'objectiu principal de la qual és posar en relació la comunitat de Girona amb la de Quebec mitjançant l'elaboració d'un fanzine.