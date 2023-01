Amb les entrades exhaurides i una proposta de luxe, la gran versió del Rèquiem de Mozart de Jordi Savall, l’Auditori de Girona obrirà diumenge (19.00) la nova temporada de música clàssica. L’equipament consolida l’aposta engegada l’any passat, amb el cicle Grans Concerts de Clàssica, que esquitxa d’artistes d’alt nivell una programació que «busca l’equilibri» entre l’excel·lència, el risc artístic i la vocació de servei públic de l’Auditori, explica el seu director, David Ibáñez.

«Un auditori públic com el nostre ha de tenir una oferta equilibrada, tant en música moderna com clàssica, buscant alguns punts forts en què la clàssica prengui tot el protagonisme», assegura Ibáñez. L’any passat, el conjunt de la programació pròpia de l’Auditori va registrar uns 32.400 espectadors.

El responsable de l’equipament gironí assenyala que la temporada que arrenca diumenge combinarà la presència de grans noms, com el mateix Savall o la Mahler Chamber Orchestra dirigida per Pablo Heras-Casado, amb propostes del territori, amb la GIO; músics de solvència més que contrastada que han tingut una presència continuada a Girona, com el pianista Javier Perianes, i recitals de petit format, com una cita per reivindicar les dones compositores.

El Rèquiem de Mozart amb Le Concert des Nations & La Capella Reial de Catalunya guiats per Savall, un dels grans mestres en aquest repertori a escala mundial, serà sens dubte una d’aquestes dates en què Girona se situa al mapa dels amants del gènere, com també ho va ser l’any passat el recital de Juan Diego Flórez, un dels millors tenors del món, o l’únic concert a l’Estat de La Passió segons Sant Joan de Bach amb el tenor Mark Padmore dirigint l’Orchestra of the Age of Enlightenment.

De fet, el recital de Flórez, un dels divos de la lírica a escala internacional, va despertar l’interès de públic més enllà de les comarques gironines, però també de Catalunya, amb entrades comprades des de França o Madrid.

«L’actuació de Flórez va ser un moment d’aquells en què l’interès de la premsa i del públic que vam captar va ser d’abast clarament nacional, i és important que de tant en tant anem per aquí, però hem de tocar la clàssica des de diferents àmbits, com a espai de referència i també com un servei públic», insisteix David Ibáñez.

«A l’Auditori de Girona hi han de passar coses rellevants i úniques, i les propostes més mediàtiques i espectaculars poden conviure amb altres projectes menys mainstream, però igual d’interessants, com la combinació de la GIO i el quartet de saxos Kebyart Ensemble que tindrem la setmana vinent, o concerts participatius, com la Novena de Beethoven de l’any passat», remarca.

El concert de diumenge anirà precedit per una conferència a càrrec de Sara Pujolràs, en un acte coorganitzat amb Amics de l’Òpera de Girona, i una intervenció artística de la ballarina i coreògrafa Sol Picó, l’artista convidada de l’Auditori aquesta temporada.

A més del concert de Savall, en la programació de música clàssica d’enguany també hi destaquen l’únic concert a Catalunya que oferirà la Mahler Chamber Orchestra dirigida per Heras-Casado (17 de febrer); la Segona de Brahms interpretada per l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) sota la batuta de Marta Gardolinska (5 de març) o el recital de la violinista Midori i la Franz Schubert Filharmonia (28 d’abril).

Un dels atractius de la sala gironina és l’acústica excel·lent, que fa que les formacions simfòniques i els grans segells discogràfics l’escullin per als seus enregistraments. És el cas de la Mahler Chamber Orchestra, que amb el prestigiós Harmonia Mundi, gravarà aquí la seva interpretació del El retablo de Maese Pedro de Falla.