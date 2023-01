«Mamaaa!!», la producció banyolina de teatre «amateur» que podria omplir Montilivi

Si aconseguissin reunir al camp de futbol de Montilivi tot el públic que ha vist Mamaaa!!, estaria gairebé ple, perquè la comèdia banyolina ronda els 12.000 espectadors. Els ha sumat, això sí, en tres anys i fent uns 16.000 quilòmetres i un centenar de funcions, tota una fita per al teatre amateur català que els dos intèrprets, Jordi Angelats i Miquel Torrent, celebren demà amb una doble funció a casa. Les dues sessions a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles, però, ja han exhaurit les entrades.

Sota el lema La mama fa 100 anys, celebren els cent bolos a la ciutat on es va estrenar, per les festes de Sant Martirià del 2019, satisfets per la bona acollida d’aquesta producció de teatre no professional que els ha dut a recórrer el país i fins i tot, anar a Madrid per a interpretar-la en castellà.

«Del Pont de Suert a Xerta, de teatres grans a llocs petits, hem voltat arreu i ens ho hem passat pipa», confessa Torrent.

Un gruix important de funcions van sortir de la bona resposta del muntatge el dia de l’estrena, però des de llavors, han participat en mostres i concursos de teatre amateur de tot Catalunya.

«Si fas teatre amateur i vols fer bolos, és el sistema. A nosaltres, els concursos i premis ens son igual, el que volem és passar-nos-ho bé i fer riure», diu Torrent, un dels dos protagonistes del muntatge, dirigit per Belín Boix.

Escrita per Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez per a Joan Pera i Paco Morán, la comèdia té com a protagonistes dos germans amb una mare que sobrepassa els cent anys, un patrimoni que els podria resoldre la vida i cap intenció de morir-se aviat.

L’actor banyolí considera que la pandèmia els ha anat a favor. Per una banda, perquè «la gent necessitava riure i Mamaaa!! és una hora i deu rient sense parar, ha tingut un efecte guaridor en pobles on feia temps que no veien teatre». Per l’altra, perquè són un equip petit, de dos actors i un tècnic, «la mida adequada per poder treballar a tot arreu on ens han cridat, fins i tot per anar suplint baixes d’última hora de grups amateurs més grans amb positius de covid».

Després de dissabte, tenen encara alguns compromisos més, però Torrent i Angelats volen començar una «desacceleració» del muntatge per emprendre nous projectes.

El debut de Solà com a monologuista

D'altra banda, el Teatre Municipal de Banyoles acollirà divendres vinent el debut de l'actriu Tere Solà com a monologista, Tere Sola(miente). La banyolina, membre de Teatrebrik, pujarà per primera vegada sola a l'escenari en quatre funcions fins diumenge per a un monòleg d'humor amb direcció i dramatúrgia de Cristina Arenas i Arnau Nadal.