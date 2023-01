El cicle Sinèrgic, que fins ara oferia concerts d’artistes com Judit Nedderman o Ferran Palau en hospitals gironins i activitats musicals en geriàtrics i presons, s’estén ara amb musicoteràpia per als infants que reben cures pal·liatives a casa seva.

La iniciativa va arrencar el 2021 per «apropar la música a qui més ho necessita», segons el coordinador del projecte, Martí Sancliment. Després de dos anys marcats per la pandèmia en què ha anat combinant activitats als hospitals, centres penitenciaris i geriàtrics, Sinèrgic encara el 2023 com l’any de la «consolidació», oferint totes aquestes propostes i sumant-hi la musicoteràpia a domicili. Aquesta iniciativa, que s’ha estrenat aquesta setmana, va adreçada a quatre infants i les seves famílies que són usuaris de la unitat de cures pal·liatives de l’hospital Josep Trueta de Girona. La proposta, feta a petició del mateix centre, s’ha posat en marxa com una prova pilot amb sessions de teràpia musical cada quinze dies a casa del pacient, implicant-lo a ell i als seus familiars.

Pel que fa a l’activitat als hospitals, enguany el Sinèrgic arribarà a tots els centres hospitalaris de gestió pública. Es faran dotze concerts als hospitals Trueta i a l’ICO de Girona, el Santa Caterina de Salt, Olot, Figueres, Blanes, Palamós i Campdevànol. En tots els casos, es tracta d’actuacions sorpresa per als pacients que estan en diferents plantes de cada hospital.

«És un format que permet que els pacients es trobin cara a cara amb el músic», explica Santcliment sobre la iniciativa de l’associació Neandertal Records.

Com en les edicions anteriors, el cartell comptarà amb artistes col·laboradors de primer ordre com Ferran Palau, Judit Neddermann, Guillem Roma, l’orquestra Camerata Penedès, Gemma Humet i el conjunt Basketbeat, entre d’altres.

També es faran activitats entre músics i usuaris de sis geriàtrics gironins, com ara centres de Palamós, Palafrugell o Puigcerdà; a la presó del Puig de les Bassses i al Centre Educatiu Montilivi del Departament de Justícia.