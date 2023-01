La nova cançó de Rosalía 'LLYLM' (Lie Like You Love Me- Menteix-me com si m'estimessis) s'ha filtrat a les xarxes socials i diversos comptes de Twitter ja han compartit el tema que dura una mica més de tres minuts.

Alguns usuaris han compartit la cançó al voltant de les 16.15 hores d'aquest dijous. En principi, el llançament oficial estava previst per a les 00.00 d'aquest divendres, 27 de gener. Els seguidors a les xarxes socials ja han elogiat la cançó, amb frases com "però que bona és LLYLM" o "resulta que una vegada més ho ha tornat a fer. És increïble com aconsegueix fusionar gèneres".

En aquesta cançó, Rosalía mescla el castellà, llengua en la que comença a cantar, per a la part de la tornada fer-la en anglès i fusiona tints flamencs amb tocs electrònics. No és la primera vegada que la catalana s'atreveix amb l'anglès, ja que va col·laborar en el remix de 'Blinding Lights' amb The Weeknd i prèviament va fer el propi amb James Blake en 'Barefoot in the park'.

L'artista, dijous passat, 19 de gener, compartia 15 segons de la cançó en el seu perfil de Tik Tok amb la part de la tornada 'I don't need the honesty, baby lie like you love me, cover me in a dream. I'll be yours or fantasy. I don't need the honesty, baby lie like you love me. Maybe at the end, it becomes real' (No necessito l'honestedat, baby menteix-me com si m'estimessis, cobreix-me en un somni. Seré teva o fantasia. No necessito l'honestedat, baby menteix-me com si m'estimessis, potser al final es fa realitat).

Recentment, concretament dimecres passat, l'artista tornava a deixar alguns segons de 'LLYLM' mentre es maquillava. Aquest és el tercer single que treu, després de 'Despechá RMX' i 'Besos moja2', després d'haver tret el seu últim disc, 'Motomami', amb el qual ha recorregut diversos punts d'Espanya i del món.