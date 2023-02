La petita editorial empordanesa LlunyDelRamat Edicions ha reunit en un mateix llibre, Històries de tramuntana, onze autors de quilòmetre zero. Adrià Pujol, Anna Carreras, Josep Pastells, Jordi Casals o Jordi Dausà comparteixen pàgines en aquesta antologia de contes amb Miracle Sala, Daniel Genís, Cristina Malagelada, Pilar Francès, Damià Bardera i l’escriptor i editor Rafel Casas, el responsable d’haver-los unit tots.

«L’origen del llibre és el mateix que el que em va dur a crear l’editorial: al territori hi ha veus molt bones, algunes molt conegudes i altres no tant, però totes ho tenen difícil publicar», explica Casas, que va començar a gestar el projecte de LlunyDelRamat al tradicional berenar literari que organitza la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. La vetllada, un clàssic de les celebracions de Sant Jordi a la comarca, li ha servit per anar coneixent els autors que després han format part d’Històries de tramuntana.

Nascuda el juny del 2022, LlunyDelRamat Edicions ha tret fins ara quatre títols al mercat, el darrer dels quals és aquest, plantejat «com una manera de donar a conèixer el potencial literari de les comarques gironines», detalla l’editor palamosí, que no descarta publicar un segon recull de narracions l’any vinent amb altres autors locals que no han tingut cabuda al primer.

L’única premissa que tenien els autors era que havien de parlar del territori, cadascun des del seu estil, i això ha fet que en sortissin històries en clau de thriller, d’altres carregades d’humor o salpebrades de ciència-ficció. Totes tenen com a punt en comú el fet d’estar travessades per alguns dels trets que configuren les terres gironines tal com són, com el turisme, l’especulació urbanística o l’auge del conreu de marihuana.

Ambientades a la ciutat de Girona, a l’Albera, a Palamós o a Empuriabrava, les Històries de tramuntana estan protagonitzades per personatges tan diversos com un vampir que treballa en un càmping de la Costa Brava com el que planteja Damià Bardera, un exboxejador com el que protagonitza el relat de Casas o un parell de pòtols que trafiquen amb droga a petita escala, uns d’aquells marginats sapastres que sap crear Jordi Dausà. O Odell Kraus, el personatge que Josep Pastells ha rescatat de la novel·la Vida i miracles d’Odell Kraus per al seu relat, ambientat en la bulliciosa Girona de Temps de Flors.

A més dels onze relats, el llibre inclou un pròleg de Teresa Calabús, llibretera d’El Cucut i padrina d’un projecte que, assegura al text, ha reunit autors que comparteixen «la valentia d’escriure sincerament, sense artifici».

La llibreria de Torroella serà l’escenari de la primera presentació del llibre, aquest dissabte. Després en vindran d’altres a Barcelona, Sant Feliu de Guíxols (Casa Irla, 11 de març), la Bisbal d’Empordà (La Singlantana, 18 de març), Girona (Les Voltes, 15 d’abril) i Calonge (20 de maig).